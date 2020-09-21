貨櫃輪今年旺到11月 陽明第3季獲利可期

經濟日報 / 記者黃淑惠／即時報導

陽明（2609）9月營收將明顯反彈，隨著第3季的營收攀升，陽明本季獲利可望繳出亮麗成績單，第3季有望終結連六季虧損。根據法人推估，台灣貨櫃龍頭長榮則是第3季獲利估60億元以上，兩大遠洋貨櫃航商本季獲利將很有看頭。

陽明上半年虧損金額約8.8億元，每股淨損0.34元；法人估，陽明第3季獲利上看40億元應無懸念，這可以是陽明「寒窗十年」的成果，終盼到春燕。業界說，今年貨櫃海運全球各主力航線全面好轉，且價量齊揚。

陽明看好全球海運今年市況，市場需求力道超出預期，不只8、9月全球搶艙位搶翻天，10月市場依舊熱絡，而且需求量也較往年還好，是價量齊揚的走勢，旺季需求已經延續到11月。

陽明為全球三大海運聯盟成員之一，是全球第九大貨櫃海運公司，營運船舶有91艘。近年全球海運景氣不佳，2016年大型海運業者韓進倒閉，2017年市場轉佳，陽明營運也才轉盈，但2018年、2019年受市場供過於求，產業又轉低迷。

陽明也指出，今年健身產品、居家用品、電玩等產品需求量都比往年熱絡，為了搶攻這波市場商機，陽明考量到亞洲區貨櫃需求量大，積極自全球各地調空櫃回亞洲，立即時滿足10月11月的出貨需求；再加上陽明第三艘萬TEU級新船交付也會成為推升10月營收成長的新動能。

陽明 營收

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