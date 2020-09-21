達新緬甸廠配合防疫停產兩周 估影響不大

經濟日報 / 記者曾仁凱／即時報導

因應新冠肺炎防疫，緬甸政府宣布9月24日至10月7日，仰光省將實行居家隔離政策，國內風雨衣龍頭達新（1315）因為在仰光有設廠，今（21）日公告將配合暫停生產。由於時間只有兩周，加上達新在臨近越南也有設廠，透過產能調度支援，推測對公司營運面的影響不大。

緬甸政府為了控制新冠疫情擴散，宣布仰光省實行居家隔離政策，達新的子公司緬甸達新工業，依規定配合當地政府政策，這段期間將暫停生產。

據了解，達新緬甸廠主要加工雨衣和成衣，約占公司營收比重兩成。不過達新評估，由於時間只有兩周，緬甸廠暫停生產，雖將造成部份營收遞延，但對公司整體營運活動的實際影響程度不大，評估對公司財務及業務無重大影響。

達新主管表示，分散生產基地就是有這個好處，達新目前在台灣、大陸、越南、緬甸都有設廠，緬甸廠暫停生產，可以由鄰近的越南廠支援產能，透過產能調度，應該可以把影響降到最低。

倒是緬甸仰光現在才實施居家隔離，是不是政府有看到疫情擴散等跡象，這部分需要繼續觀察。現階段，達新的因應措施包括配合當地政府規定，進行防疫工作；持續密切注意當地疫情，發展並及時採取相關應變措施；注意員工健康狀況，加強衛教宣導，落實安全防疫措施，以降低員工感染風險。

達新近幾年本業營運表現平平，但業外出色。達新今年2月公開標售台中舊廠土地，由於位在台中七期大遠百旁的精華地段，最後以高達83.7589億元拍出，達新一口氣獲得高達50.65億元的處分利益，剛於第2季入帳，推升達新第2季稅後純益高達51.47億元，比起第1季爆炸成長57.9倍，換算單季每股獲利高達27.43元。今年已經吞下獲利大補丸。

緬甸 疫情

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