Mercedes-Benz擴大在台投資 原廠零件物流中心動工

豪華進口車龍頭Mercedes-Benz擴大在台投資，為拓展零件倉儲規模投入近7億元新台幣，於彰化濱海工業區建置「Mercedes-Benz 原廠零件物流中心」，並於本月19日動土。

豪華進口車要深耕台灣市場除了新車競爭力之外，後端的物流與零件管理更是重要環節。在眾多進口車品牌中，賓士車多年穩居進口車龍頭地位，品牌優勢以及維修服務品牌都是關鍵，這也是台灣賓士持續投資台灣的背景因素。

該物流中心占地約14,000平方米 (超過 4,200 坪)，預計耗時兩年構築建造，於 2022 年完工啟用，不僅提供全台授權經銷商更即時且完善的售後零件供應，也顯示原廠對台灣市場的樂觀期許。

「Mercedes-Benz原廠零件物流中心」設立於彰化濱海工業區地理位置，鄰近台中港，能大幅縮短交付時程，以及授權經銷商與車主的等待時間，且該物流中心與Mercedes-Benz全球零件物流和分銷網路完全整合，確保交付至授權經銷商的所有零件品質。

台灣賓士財務長奧諾瑞 (Honore Tchoukuegno)表示：「台灣在Mercedes-Benz全球市場具有舉足輕重且不斷成長的重要地位，因此自2017年以來，在台投資約6.8億元升級服務設施，本次更投入近7億元將零件物流中心擴建 50%，將佔地面積從原本的9,200平方米擴至14,000平方米，其中更有1.25億元將用於提升安全、效率和作業品質。