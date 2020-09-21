未來客機又酷又環保 空中巴士發表零廢氣概念飛機

經濟日報 / 記者楊文琪／即時報導
「飛行翼」設計（最多100名乘客），機身與機翼合為一體，航程與渦輪扇概念機相同。　圖／空中巴士集團提供
「飛行翼」設計（最多100名乘客），機身與機翼合為一體，航程與渦輪扇概念機相同。　圖／空中巴士集團提供

空中巴士日前發表三種全球首創的零廢氣商用飛機概念，可望在2035年問世。對於零廢氣飛行的目標，這些概念分別代表不同的策略，探索各種科技發展途徑與空氣動力構型，支援空中巴士領導業界，達成無碳化目標的努力。

這些概念飛機都以氫氣作為主要動力。空中巴士相信，氫動力是最有潛力的潔淨航空燃料，未來可望成為航太業與許多其它產業的解決方案，幫助達成零環境破壞的目標。

空中巴士執行長Guillaume Faury表示：「對於整個商業航空領域而言，這是一個歷史性時刻。在這個最重要的產業轉型過程中，我們希望扮演領導角色。今日我們提出的概念，讓世界一窺我們對未來零廢氣飛行的大膽願景。我深信運用氫氣作為商用飛機的主要動力來源，或是作為合成燃料原料，能夠大幅減少航空對氣候的影響。」

這三種全球首創的零廢氣商用飛機概念名為「ZEROe」，包括：一、渦輪扇設計（120-200名乘客），航程超過2,000海浬，能夠橫越北美或歐洲。飛機的渦輪引擎是以氫氣而非燃油為動力來源。液態氫槽位於機身壓力隔艙後的空間內。

二、渦輪螺旋槳設計（最多100名乘客），使用渦輪螺旋槳引擎，同樣是由以氫氣為燃料的渦輪引擎驅動，航程可達1,000海浬，適用於短程航線。

三、「飛行翼」設計（最多100名乘客），機身與機翼合為一體，航程與渦輪扇概念機相同。超寬機身為氫氣儲存與分配，以及客艙設計帶來眾多選擇。

Guillaume Faury表示：「這些概念將幫助我們探索全球首種零廢氣、對氣候無影響的飛機，目標是在2035年開始交機營運。轉變至使用氫氣，作為這些概念飛機的主要動力來源，需要整個航空生態系採取果斷行動。結合政府與業界夥伴的支持，我們能夠因應大量採用再生能源與氫氣的挑戰，為航空業創造永續未來。」

為了因應這些挑戰，機場需要建立氫氣運輸與加氣架構，因為日常營運的需求。為了達成這些重大目標，需要大幅經費投入研發、科技、數位化與相關機制，鼓勵使用永續燃料與機隊更新，讓航空公司提早汰除較不環保的舊型飛機，政府的支援將在其中扮演關鍵角色。

渦輪扇設計（120-200名乘客），航程超過2,000海浬，能夠橫越北美或歐洲。飛機的渦輪引擎是以氫氣而非燃油為動力來源。　　圖／空中巴士集團提供
渦輪扇設計（120-200名乘客），航程超過2,000海浬，能夠橫越北美或歐洲。飛機的渦輪引擎是以氫氣而非燃油為動力來源。　　圖／空中巴士集團提供

空中巴士

延伸閱讀

A321客機改造成貨機 新科工程創全球首例

相關新聞

觀光受創嚴重 寶得利跨足餐飲、生技、遊戲拚轉型求生

兩岸關係急凍、陸客來台人次驟減，台灣觀光產業受衝擊，寶得利將暫時縮減台灣觀光事業力拚轉型，跨足餐飲、生技、遊戲產業多角化...

儒鴻殺進口罩市場 標榜時尚+環保

迎接後疫情時代，紡織股王儒鴻（1476）殺進口罩市場，集過去做機能衣的技術之精華，開發出全新的立體氣墊口罩，標榜時尚+環...

寶得利擴大餐飲類型 跨生技、遊戲拚轉型

近年來受陸客來台觀光大幅減少，加上今年疫情衝擊，寶得利積極規劃朝餐飲、生技及遊戲三階段轉型，斥資新台幣1億元，力拚今年第...

花蓮保健作物加工廠完工 1年代工180公噸原料量

花蓮縣首座保健作物加工廠完工落成，符合ISO、HACCP及食品GMP等規範的生產線，以乾燥、粉碎、焙炒、自動化包裝4大加...

中鋼8月轉虧為盈 稅前獲利1.7億元

中鋼（2002）司自行結算8月合併營業收入258.3億元，合併營業損失2.1億元，自行結算合併稅前淨利1.7億元，月增1...

【財經相對論】廖東漢vs.廖炳燿 飯店父子檔談戰疫 靠經驗與創新融合

福華飯店是台灣最老的飯店集團之一，規模在全台名列前茅，實力雄厚，2004年，現任集團總裁廖東漢又延伸版圖成立福泰飯店集團，由兒子廖炳燿出任董事長，父子兩人各自領軍不同品牌，傳為台灣飯店業佳話。

豐興本周鋼筋價格 開平盤

豐興（2015）今（21）日開出鋼筋盤價，國内鋼筋平盤、廢鋼平盤，型鋼產品平盤。

雙美三款醫美產品 獲兩岸認證

雙美旗下三款膠原蛋白植入劑為全球唯一取得台灣TFDA、中國大陸NMPA雙重認證，是唯一在兩岸皆為主管機關核可上市的醫療美...

顏值經濟興起 產學談趨勢

台灣膠原蛋白生醫企業雙美生技（4728）昨（20）日於台中林酒店，舉行全亞洲首場「双美膠原蛋白眶周2.0版臨床應用暨膠原蛋白前瞻性應用高峰論壇」。現場匯集五大學會榮譽會長、理事長以及台灣上百位知名醫學美容醫師重磅出席，足以凸顯雙美Sunmax品牌力於兩岸醫美市場舉足輕重的地位。

行銷最錢線／品牌故事 從創辦人說起

撰寫好的「品牌故事」，可按照「故事行銷」四原則進行：一、以故事架構即「主角＋情節＋主題」為發展主軸；二、要找出故事切入型...

經濟選書／Amazon發展史 看實體數位化

消費者想要的是無阻力的體驗，無論用來搜尋、瀏覽、購買或取貨的通路或設備有多少，無縫購物都是絕對內含的期望。達到這種要求絕...

點子農場／山居教練的退場人生

他是身經百戰的專業經理人，參與過許多重要商業戰役，四年前從總經理職務退休後，馬上啟動人生的退場計畫。

熱門新聞

狠甩三星！台積大突破 2奈米超進度

首家純網銀 最快下月開張

獨／交通部擬開放大陸六貨運航點 陸委會不同意

新台幣早盤強升近2角 28字頭創7年半新高

晶圓代工熱 陸廠抱現金搶產能

中鋼8月轉虧為盈 稅前獲利1.7億元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。