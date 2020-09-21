高雄企業公益大淨灘活動 台船共襄盛舉

台船與福智文教基金會及慈心有機農業發展基金會9月19日在高雄永安阿公店溪出海口北岸，共同發起「2020用愛環抱海洋 『919企業行動力 我們淨灘趣 - 高雄企業公益大淨灘』活動，並有高雄市政府水利局、環境保護局、高雄市永安區公所等政府單位出席，活動共計有18個高雄在地企業單位參與，現場超過500位志工響應。

台船有感於塑膠垃圾對海洋生態的嚴重危害，把關懷生命的視野，從陸地伸向海洋，為守護海洋、救護生命及環境永續而盡一份心力，活動當日台船公司總經理曾國正帶領員工、眷屬及承攬商，自發性動員超過130人次，經過一上午的努力，清運了寶特瓶1700個、玻璃瓶707個及外帶飲料杯194杯，垃圾總重量為595公斤，讓海灘美麗乾淨的風貌重新呈現。

台船期望藉由這次淨灘活動，能夠帶動社會更多的團體投入對海洋環境的關心，並讓參與人員從撿拾並記錄垃圾量的過程，感受為了生活便利而大量製造塑膠垃圾，不經意中帶來海洋的嚴重污染，身為地球公民的一分子應以積極的減塑行動，保護珍惜在地寶貴的生態環境資產。

台船總經理曾國正表示，台灣四面環海，有著相當豐富的海洋資源，在生態保育、觀光遊憩、經濟發展、漁業生產以及國防安全上都有重要的功能。因此，維護海岸地區的清潔衛生，不但攸關一個國家的海岸品質及豐沛生產力，對於當地社區民眾的生活福祉，也有密切的關係，希望藉著這個活動呼籲民眾愛惜海岸資源，共同為生態保育盡一份心力。

2020年因為新冠肺炎疫情席捲世界，深刻的改變了每一個人的生活，也讓人類開始反省對待地球上其他生命的方式。主辦單位今年擴大邀請高雄在地企業一起響應，透由企業帶動社會風潮，讓更多人關注和參與，期望逐步減少塑膠垃圾的產生以及對環境的衝擊！讓我們用潔淨海洋與守護生命的實際行動，引發生活中勵行淨心的行動方案—少用塑膠袋及拒拿一次性使用的塑膠袋。