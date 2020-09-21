遠東新攜手東方匯理銀行 簽亞洲首筆永續指數連結貸款

經濟日報 / 記者曾仁凱／即時報導

遠東新（1402）與東方匯理銀行今（21）日宣布合作，簽署亞洲第一筆「永續指數連結貸款及商業本票保證額度」，發行額度與期限為三年新台幣30億元，未來隨著遠東新的永續指數績效能達到一定標準，融資額度的利率可以減碼，而這也宣誓遠東新貫徹環境社會與公司治理（ESG）的願景與決心。

在此之前，遠東新2018年初也曾發行五年期30億元的綠色債券，創下國內民間企業首檔以綠色資本支出為標的的公司債

而台泥上周董事會也剛通過額度150億元以內的綠色或社會責任無擔保普通公司債發行計畫，創下台泥首度發行綠債。

遠東新今天取得東方匯理銀行的永續指數融資額度，不僅為台灣、也是全亞洲第一個以連結永續指數的方式來保證及發行商業本票以取得融資的創新設計，這呼應全球金融機構推動綠色及永續金融的趨勢潮流。

遠東新行政總經理鄭澄宇昨天表示，遠東新重視環境永續，並視為發展目標之一。作為全球第二大聚酯回收企業，遠東新去年綠色產品相關營收超過11億美元，與一般石化原料產品相比，以聚酯回收原料製作的產品能減少溫室氣體排放量63%，因此遠東新每年避免溫室氣體排放90萬噸，相當2,300座大安森林公園吸碳量；另外減少的廢棄寶特瓶總數達到81億支，可繞行地球46.5圈。

遠東新主管今天說明，相較於兩年前推出的綠債，融資用途是專款專用，會連結到一個綠色相關的指定投資項目，金融機構每年進行審核。

此次與東方匯理銀行合作的永續指數連結貸款，則是連結遠東新的永續指數績效，並不侷限於特定的投資項目。未來只要遠東新的CSR（企業社會責任）或ESG指標能達到一定標準，利息就可獲得減碼。而更重要的是，這也宣誓遠東新貫徹ESG的願景與決心。

為進一步體現具體承諾，遠東新已經針對各種環境績效指標設定目標，希望在2030年之前將單位產量能源耗用量降低25％、空氣污染物排放量降低35％，非回收廢物量降低30％。在此之前，遠東新去年就已經提前實現上述三大承諾的2020年目標，進度超前。

遠東新 公司債

延伸閱讀

台泥、聚陽 挑中長天期

遠東新埔廠outlet展售會 高檔寢具優惠、運動衫買1送1

相關新聞

觀光受創嚴重 寶得利跨足餐飲、生技、遊戲拚轉型求生

兩岸關係急凍、陸客來台人次驟減，台灣觀光產業受衝擊，寶得利將暫時縮減台灣觀光事業力拚轉型，跨足餐飲、生技、遊戲產業多角化...

儒鴻殺進口罩市場 標榜時尚+環保

迎接後疫情時代，紡織股王儒鴻（1476）殺進口罩市場，集過去做機能衣的技術之精華，開發出全新的立體氣墊口罩，標榜時尚+環...

寶得利擴大餐飲類型 跨生技、遊戲拚轉型

近年來受陸客來台觀光大幅減少，加上今年疫情衝擊，寶得利積極規劃朝餐飲、生技及遊戲三階段轉型，斥資新台幣1億元，力拚今年第...

花蓮保健作物加工廠完工 1年代工180公噸原料量

花蓮縣首座保健作物加工廠完工落成，符合ISO、HACCP及食品GMP等規範的生產線，以乾燥、粉碎、焙炒、自動化包裝4大加...

中鋼8月轉虧為盈 稅前獲利1.7億元

中鋼（2002）司自行結算8月合併營業收入258.3億元，合併營業損失2.1億元，自行結算合併稅前淨利1.7億元，月增1...

【財經相對論】廖東漢vs.廖炳燿 飯店父子檔談戰疫 靠經驗與創新融合

福華飯店是台灣最老的飯店集團之一，規模在全台名列前茅，實力雄厚，2004年，現任集團總裁廖東漢又延伸版圖成立福泰飯店集團，由兒子廖炳燿出任董事長，父子兩人各自領軍不同品牌，傳為台灣飯店業佳話。

豐興本周鋼筋價格 開平盤

豐興（2015）今（21）日開出鋼筋盤價，國内鋼筋平盤、廢鋼平盤，型鋼產品平盤。

雙美三款醫美產品 獲兩岸認證

雙美旗下三款膠原蛋白植入劑為全球唯一取得台灣TFDA、中國大陸NMPA雙重認證，是唯一在兩岸皆為主管機關核可上市的醫療美...

顏值經濟興起 產學談趨勢

台灣膠原蛋白生醫企業雙美生技（4728）昨（20）日於台中林酒店，舉行全亞洲首場「双美膠原蛋白眶周2.0版臨床應用暨膠原蛋白前瞻性應用高峰論壇」。現場匯集五大學會榮譽會長、理事長以及台灣上百位知名醫學美容醫師重磅出席，足以凸顯雙美Sunmax品牌力於兩岸醫美市場舉足輕重的地位。

行銷最錢線／品牌故事 從創辦人說起

撰寫好的「品牌故事」，可按照「故事行銷」四原則進行：一、以故事架構即「主角＋情節＋主題」為發展主軸；二、要找出故事切入型...

經濟選書／Amazon發展史 看實體數位化

消費者想要的是無阻力的體驗，無論用來搜尋、瀏覽、購買或取貨的通路或設備有多少，無縫購物都是絕對內含的期望。達到這種要求絕...

點子農場／山居教練的退場人生

他是身經百戰的專業經理人，參與過許多重要商業戰役，四年前從總經理職務退休後，馬上啟動人生的退場計畫。

熱門新聞

狠甩三星！台積大突破 2奈米超進度

首家純網銀 最快下月開張

獨／交通部擬開放大陸六貨運航點 陸委會不同意

新台幣早盤強升近2角 28字頭創7年半新高

晶圓代工熱 陸廠抱現金搶產能

中鋼8月轉虧為盈 稅前獲利1.7億元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。