遠東新攜手東方匯理銀行 簽亞洲首筆永續指數連結貸款

遠東新（1402）與東方匯理銀行今（21）日宣布合作，簽署亞洲第一筆「永續指數連結貸款及商業本票保證額度」，發行額度與期限為三年新台幣30億元，未來隨著遠東新的永續指數績效能達到一定標準，融資額度的利率可以減碼，而這也宣誓遠東新貫徹環境社會與公司治理（ESG）的願景與決心。

在此之前，遠東新2018年初也曾發行五年期30億元的綠色債券，創下國內民間企業首檔以綠色資本支出為標的的公司債。

而台泥上周董事會也剛通過額度150億元以內的綠色或社會責任無擔保普通公司債發行計畫，創下台泥首度發行綠債。

遠東新今天取得東方匯理銀行的永續指數融資額度，不僅為台灣、也是全亞洲第一個以連結永續指數的方式來保證及發行商業本票以取得融資的創新設計，這呼應全球金融機構推動綠色及永續金融的趨勢潮流。

遠東新行政總經理鄭澄宇昨天表示，遠東新重視環境永續，並視為發展目標之一。作為全球第二大聚酯回收企業，遠東新去年綠色產品相關營收超過11億美元，與一般石化原料產品相比，以聚酯回收原料製作的產品能減少溫室氣體排放量63%，因此遠東新每年避免溫室氣體排放90萬噸，相當2,300座大安森林公園吸碳量；另外減少的廢棄寶特瓶總數達到81億支，可繞行地球46.5圈。

遠東新主管今天說明，相較於兩年前推出的綠債，融資用途是專款專用，會連結到一個綠色相關的指定投資項目，金融機構每年進行審核。

此次與東方匯理銀行合作的永續指數連結貸款，則是連結遠東新的永續指數績效，並不侷限於特定的投資項目。未來只要遠東新的CSR（企業社會責任）或ESG指標能達到一定標準，利息就可獲得減碼。而更重要的是，這也宣誓遠東新貫徹ESG的願景與決心。

為進一步體現具體承諾，遠東新已經針對各種環境績效指標設定目標，希望在2030年之前將單位產量能源耗用量降低25％、空氣污染物排放量降低35％，非回收廢物量降低30％。在此之前，遠東新去年就已經提前實現上述三大承諾的2020年目標，進度超前。