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全國首例！台泥通過環評 最快3年內燒花蓮垃圾

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣府環保局通過台泥和平廠利用水泥窯協同處理生活垃圾，是全國首例，最快3年內開始燒垃圾。圖／台泥提供
花蓮縣府環保局通過台泥和平廠利用水泥窯協同處理生活垃圾，是全國首例，最快3年內開始燒垃圾。圖／台泥提供

花蓮沒有垃圾焚化爐，花蓮縣政府與台泥合作，利用水泥窯燒垃圾，卻遭村民反對。經過多次說明會，縣府環保局今天召開環境評估審查委員會，通過台泥和平廠運用水泥窯高溫處理垃圾，成為全國首例，若建照申請順利、氣化爐等設施蓋好，花蓮的垃圾困境最快可在3年內紓解。

花蓮每天有上百噸垃圾運往宜蘭利澤焚燒，不僅每年要花上億元的垃圾處理費，若遇到焚化爐歲修，或颱風封路等就無法載運，垃圾掩埋場也快飽和。但縣府近年推動台泥水泥廠代燒生活垃圾的政策引來地方質疑，台泥董事長張安平上月到鄰近花蓮和平廠的宜蘭澳花村開說明會，並向居民鞠躬道歉，在第一線回覆提問。

為協解決垃圾危機，台泥投入「花蓮縣水泥業（窯）協同處理廢棄物民間自提BOO案」，台泥和平廠依「環境影響評估法」提出環境影響說明書「第4次環境影響差異分析報告」，由花蓮縣環評委員會依程序審查，歷經3次專家小組會議與環評大會，在「環境影響評估審查委員會」第二次會議上，獲得決議通過。

台泥表示，利用水泥窯協同處理生活垃圾是全國首例，接下來需要申請證照、建照等，若順利的話，預計3年內可開始燒垃圾，並在「台泥DAKA」園區完成「再生資源利用中心」，設置氣化爐等垃圾處理設備，提供環保教育、觀光及文化等功能，訪客可見證乾淨環保、無臭無味的先進垃圾處理技術，對水泥窯有更多的認識。

台泥計畫自2021年起，與村民攜手推動和平村為「環保示範村」，垃圾處理的起點需從「源頭減量、資源回收」做起，提升民眾的環保意識。

針對環評委員及環境團體在歷次審查會議上所提意見，台泥和平廠主動承諾增加「地下水質檢測」、「周圍土壤戴奧辛檢測」、「二氧化硫、氯化氫、一氧化碳等3項空氣汙染物24小時連續自動監測」、及「全廠汙水回收」等項目。

花蓮縣府環保局今天召開環境評估審查委員會，通過台泥和平廠運用水泥窯高溫處理垃圾。圖／台泥提供
花蓮縣府環保局今天召開環境評估審查委員會，通過台泥和平廠運用水泥窯高溫處理垃圾。圖／台泥提供

台泥 環保 環評

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