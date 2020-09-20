台灣第一例！台泥水泥窯協同處理廢棄物案獲環評大會通過

歷經將近一年半的努力，以及台泥集團董事長張安平多次親上火線與當地居民溝通，台泥（1101）花蓮和平水泥窯協同處理廢棄物BOO案今（20）日終於獲得環評大會通過，接下來將力拚三年內完工，成為台灣第一例。

花蓮縣政府環保局今天針對此案召開第二次環評會議，同意通過台泥和平廠運用水泥窯高溫協同處理生活垃圾。

此案寫下台灣循環經濟里程碑，國內垃圾處理方式將與歐美日等已開發國家接軌，達成循環經濟、環保、低碳三贏，台灣水泥產業更將變身成為城市淨化器，協助社會解決垃圾問題。台泥主管強調，審查過關並非任務結束，而是承擔更大責任的開始，台泥願意持續與社會對話，為打造無廢城市而努力。

針對環評委員及環保團體在歷次審查會議上所提之意見，台泥和平廠也主動承諾將增加「地下水質檢測」、「周圍土壤戴奧辛檢測」、「SO2(二氧化硫)、HCl(氯化氫)、CO(一氧化碳)等3項空氣污染物24小時連續自動監測」、及「全廠汙水回收」等項目。

台泥主管強調，今年初開幕的「台泥DAKA開放生態循環工廠」是全台第一個對社會大眾開放、並取得經濟部核發觀光工廠認證的大型重工業工廠，今年前八月已吸引超過147萬人次造訪，人來人往的遊客是最有效的監督力量，台泥會以超越國家標準的數據自我要求嚴格管理，回應社會各界期待。

張安平表示，台泥做水泥窯高溫協同處理廢棄物是貼錢、還不只是貼一點點，但垃圾是一個必須解決的問題，台泥和平廠在地20年，台泥願意回饋鄉里，就算賠錢也要做。花蓮的垃圾困境最快可望在3年內獲得紓解。

此案源起於花蓮當地本身沒有焚化爐，每天產生超過100公噸的垃圾，過去都是運到宜蘭利澤代燒，或是送到掩埋場，但由於垃圾堆積如山，為解決嚴重的垃圾危機問題，花蓮縣政府出面希望台泥能利用水泥窯的高溫協同處理生活垃圾。

相較於傳統的垃圾焚化爐焚燒溫度落在800至1,000度之間，會留下20%至25%底渣和飛灰，需另外設置掩埋場。但水泥窯平均溫度1,300度以上，高溫更可達1,600-2,000度，可以把所有物質分解，不會產生任何灰渣，且垃圾氣化後可以導入生產運轉中的水泥窯煅燒爐內，替代部分原料及燃料，達到循環經濟的效果。是更好的選擇。

不過如同垃圾焚化爐為嫌惡設施，台泥利用水泥窯協同處理垃圾物同樣引起當地及鄰近居民抗議，為此，張安平幾度親自出馬，與當地居民溝通，獲得多數居民的理解甚至支持。今天終於闖過最後一關環評大會，接下來將力拚三年內完工，成為台灣第一案。