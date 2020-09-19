快訊

黑道告別式處處有眉角 誰先上香隱喻江湖地位高低

睽違七年新竹SOGO內衣秀吸睛 改裝促業績成長三成

經濟日報 / 記者李珣瑛／新竹即時報導
新竹SOGO睽違七年後，舉辦最盛大的內衣時尚秀，聯合14家內衣品牌，展示多達48套今年秋冬最新款的內衣。記者李珣瑛／攝影
新竹SOGO睽違七年後，舉辦最盛大的內衣時尚秀，聯合14家內衣品牌，展示多達48套今年秋冬最新款的內衣。記者李珣瑛／攝影

新竹SOGO歡慶改裝開幕，今（19日）下午舉辦「WHO’S YOUR MUSE內衣秀」，特別邀請伊林模特兒至現場展現內在美的時尚，此次內衣秀聯合14家內衣品牌，展示多達48套今年秋冬最新款的內衣。這是新竹SOGO睽違七年後，舉辦最盛大的內衣時尚秀，吸引消費者及攝影玩家爭相目睹。

2020年初受到新冠肺炎疫情影響，新竹SOGO今年前四個月業績年減8%，衰退約1億元營收。5月起在母親節檔期及報復性消費帶動下，業績成長一成；7-8月暑假期間更是締造年增二成的佳績。新竹SOGO結合廠商砸3,000萬元進行3樓改裝，14日改裝開幕配合促銷活動五天以來，成功拉升三成業績。

新竹SOGO今天下午的內衣秀，舉辦在全新登場的「繆思女神秘境」、「輕世代市集」兩區，「繆思女神秘境」全區使用優雅的純白，再搭上柔美的粉紅色，上空圈狀設計重新演繹神殿弧形浮雕，空間設計柔美別緻卻飽含力量。新竹SOGO在這次改裝計劃中也特別設計了「輕世代市集」，此區以販售女裝、女鞋及配件區為主，順應現今趨勢，年輕世代的消費越趨個性，此區採用木造市集的設計理念，清新美學再搭上個性化的陳列，推翻大眾對百貨公司的既有印象，開啟一股新潮流，顧客在一邊欣賞內衣秀的同時，也能感受這個全新打造的購物天堂。

今天的內衣秀分為兩場，第一場為民眾展示的是出自華歌爾集團、思薇爾、曼黛瑪璉、瑪登瑪朵的秋冬最新款。華歌爾集團旗下五支品牌-華歌爾、莎薇、嬪婷、莎露、金華歌爾，呈現不同年齡層和風格女性的美，所展示的新款內衣兼具美觀和機能，呈現女性最美的體態；思薇爾秋冬款式主打回歸自然，以自由自在、無拘無束，帶出每個女人的獨一無二；曼黛瑪璉今年新款延續以往法式浪漫、巴黎都會的風格，其中秋冬主打的雙弧系列，以蕾絲搭上幾何元素，展現女性溫柔帥氣的氣場；以往內衣舒適和集中只能擇一，今天瑪登瑪朵展示的新款兼具二者，讓愛美的女性不用再做選擇。

第二場內衣秀，由黛安芬集團、Chantelle和菲洛米娜品牌登場，黛安芬此次展出旗下三大品牌—黛安芬、蕾黛絲、Sloggi，其中Sloggi是此次改裝的新進品牌，主打舒適自在的內衣，今天的秀也特別展出兩款內衣，和新竹SOGO的朋友初次見面；來自法國的Chantelle，今年秋冬款以日本美學混搭法式奢華蕾絲，上演東西交融的新革命；菲洛米娜則主打機能性內衣，超高包覆性，穿上內衣的同時就是在做保養。

此外，新竹SOGO也推出多項活動，分享改裝開幕的喜悅，9月20與27日兩個週日下午一點至五點輕世代市集區將有街頭藝人駐唱；9月20日更攜手新竹市衛生局、中美醫院及華歌爾集團共同舉辦乳房攝影健檢活動，和民眾一起守護身體健康，杜絕乳癌；9月26日(六)只要在飾品區消費即可免費換得ThanQ車輪餅，滿千元即可免費體驗指甲彩繪；只要在9月30日前於店內消費滿額即可兌換薰香機、沐浴組等好禮，還有機會把Dyson吹風機帶回家。

新竹SOGO睽違七年後，舉辦最盛大的內衣時尚秀，聯合14家內衣品牌，展示多達48套今年秋冬最新款的內衣。記者李珣瑛／攝影
新竹SOGO睽違七年後，舉辦最盛大的內衣時尚秀，聯合14家內衣品牌，展示多達48套今年秋冬最新款的內衣。記者李珣瑛／攝影
新竹SOGO睽違七年後，舉辦最盛大的內衣時尚秀，聯合14家內衣品牌，展示多達48套今年秋冬最新款的內衣。記者李珣瑛／攝影
新竹SOGO睽違七年後，舉辦最盛大的內衣時尚秀，聯合14家內衣品牌，展示多達48套今年秋冬最新款的內衣。記者李珣瑛／攝影
新竹SOGO睽違七年後，舉辦最盛大的內衣時尚秀，聯合14家內衣品牌，展示多達48套今年秋冬最新款的內衣。記者李珣瑛／攝影
新竹SOGO睽違七年後，舉辦最盛大的內衣時尚秀，聯合14家內衣品牌，展示多達48套今年秋冬最新款的內衣。記者李珣瑛／攝影

SOGO

延伸閱讀

一日遊新玩法！ 新竹小塹有約特蒐4大路線，別再說新竹很無聊

共機逼臨新竹68公里 軍方：實戰化演練恫嚇台灣

新竹勵馨基金會辦回娘家活動 希望號召更多人支持

SOGO百貨新竹店改裝開幕 本周六舉辦大規模內衣秀

相關新聞

產業追蹤／新冠效應 日企加速數位轉型

日本富士通於7月6日宣布因應新冠疫情後的新常態生活，將推動工作模式改革，後續將逐步縮減辦公室空間至現有面積的一半.，並提...

產業追蹤／智慧城隱私議題 別輕忽

2015年6月，Google母公司Alphabet在紐約成立Sidewalk Labs公司，邀請紐約前副市長 Danie...

產業追蹤／歐盟攻數據經濟 鞏固技術主權

2020年2至3月間，歐盟執委會（EC）發布三個數位經濟轉型政策文件，分別是《人工智慧白皮書》、《歐洲數據經濟策略》以及...

王文洋談營運 拚擺脫疫情衝擊

台塑集團創辦人王永慶長子暨宏仁集團總裁王文洋昨（19）日在王月蘭基金會舉辦的傳愛公益音樂會記者會中指出，他現在重心都專注...

王文洋：疫情衝擊大 公司擴產、合併計畫受拖延

台塑集團創辦人王永慶長子暨宏仁集團總裁王文洋今（19）日在王月蘭基金會舉辦的傳愛公益音樂會記者會中指出，他現在重心都在專...

王文祥表態想回台塑 王文洋：看到報導時嚇一跳

針對台塑集團創辦人王永慶二房次子王文祥先前表示「想回台塑集團」一事，對此王永慶長子暨宏仁集團總裁王文洋今（19）日在王月...

危老都更核准案估今年破千件 台企銀：爆炸式成長

都市更新全台動起來，台灣企銀董事長黃博怡今天表示，今年以來，危老都更單月平均核定約80案，全年破千案很有希望，而且觀察這...

名人書房／張小龍 洞悉人性，贏得顧客

手機登錄微信（WeChat）時，最先跳出的一個眺望藍色星球的孤單背影，罕為人知的是，本尊就是「微信之父」──騰訊副總裁張...

策略經營／李淳正分散客源、衝刺多元營收 雞蛋不放同一個籃子

良維2019年每股稅後純益高達6.35元，遠優於2018年的每股純益1.14元，並創下歷史新高，今年第1季受到新冠肺炎疫...

瑪格麗特談品牌／追求品牌願景的使命感

「老師你知道嗎？那天我經過我們家大樓，上面掛一塊很大的匾額，以往走過去時沒什麼感覺，就是爸爸當年大樓建好時掛的。可是不曉...

業務最前線／盤點價值鏈 打開行銷視野

業務人員在經營B2B客戶時，很容易只看到一個「點」，而不是以「線」和「面」來綜觀全局。主要原因是B2B市場的上下游關係彼...

北市西區商辦新案 聚光

「台北市議會舊址地上權BOT案」，是近年西區大型的開發案，瑞普萊坊市場研究暨顧問部總監黃舒衛認為，按照目前西區辦公室新供...

熱門新聞

王文祥表態想回台塑 王文洋：看到報導時嚇一跳

宣告退出房貸市場？富邦人壽業務員9月起停止招攬新房貸

華為訂單驟減 PCB廠相互將資遣600人

新iPhone近了 蘋果鏈11月大出貨

富邦人壽放棄房貸市場 國泰人壽：不跟進

張忠謀出席總統餐會 專家：台積電成台美重要連結

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。