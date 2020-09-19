睽違七年新竹SOGO內衣秀吸睛 改裝促業績成長三成

新竹SOGO歡慶改裝開幕，今（19日）下午舉辦「WHO’S YOUR MUSE內衣秀」，特別邀請伊林模特兒至現場展現內在美的時尚，此次內衣秀聯合14家內衣品牌，展示多達48套今年秋冬最新款的內衣。這是新竹SOGO睽違七年後，舉辦最盛大的內衣時尚秀，吸引消費者及攝影玩家爭相目睹。

2020年初受到新冠肺炎疫情影響，新竹SOGO今年前四個月業績年減8%，衰退約1億元營收。5月起在母親節檔期及報復性消費帶動下，業績成長一成；7-8月暑假期間更是締造年增二成的佳績。新竹SOGO結合廠商砸3,000萬元進行3樓改裝，14日改裝開幕配合促銷活動五天以來，成功拉升三成業績。

新竹SOGO今天下午的內衣秀，舉辦在全新登場的「繆思女神秘境」、「輕世代市集」兩區，「繆思女神秘境」全區使用優雅的純白，再搭上柔美的粉紅色，上空圈狀設計重新演繹神殿弧形浮雕，空間設計柔美別緻卻飽含力量。新竹SOGO在這次改裝計劃中也特別設計了「輕世代市集」，此區以販售女裝、女鞋及配件區為主，順應現今趨勢，年輕世代的消費越趨個性，此區採用木造市集的設計理念，清新美學再搭上個性化的陳列，推翻大眾對百貨公司的既有印象，開啟一股新潮流，顧客在一邊欣賞內衣秀的同時，也能感受這個全新打造的購物天堂。

今天的內衣秀分為兩場，第一場為民眾展示的是出自華歌爾集團、思薇爾、曼黛瑪璉、瑪登瑪朵的秋冬最新款。華歌爾集團旗下五支品牌-華歌爾、莎薇、嬪婷、莎露、金華歌爾，呈現不同年齡層和風格女性的美，所展示的新款內衣兼具美觀和機能，呈現女性最美的體態；思薇爾秋冬款式主打回歸自然，以自由自在、無拘無束，帶出每個女人的獨一無二；曼黛瑪璉今年新款延續以往法式浪漫、巴黎都會的風格，其中秋冬主打的雙弧系列，以蕾絲搭上幾何元素，展現女性溫柔帥氣的氣場；以往內衣舒適和集中只能擇一，今天瑪登瑪朵展示的新款兼具二者，讓愛美的女性不用再做選擇。

第二場內衣秀，由黛安芬集團、Chantelle和菲洛米娜品牌登場，黛安芬此次展出旗下三大品牌—黛安芬、蕾黛絲、Sloggi，其中Sloggi是此次改裝的新進品牌，主打舒適自在的內衣，今天的秀也特別展出兩款內衣，和新竹SOGO的朋友初次見面；來自法國的Chantelle，今年秋冬款以日本美學混搭法式奢華蕾絲，上演東西交融的新革命；菲洛米娜則主打機能性內衣，超高包覆性，穿上內衣的同時就是在做保養。