亞聚高雄林園廠跳俥 高市環保局將開罰
PE和EVA生產廠亞聚高雄林園廠發生設備故障事故，今（19）日下午因製程反應器破裂盤異常洩壓，引發火勢和冒出大量黑煙，雖立即獲得控制，但高市環保局將依法開罰10至500萬元。
高市環保局表示，今日下午1時23分左右，稽查人員於亞聚公司稽查時，發現該廠有排放黑煙的情形，立即至廠區內了解狀況，經查係該廠因製程反應器破裂盤異常洩壓，製程安全閥跳脫，以致反應器中製程氣體燃燒，碳粒產生大量火光及黑煙散布於大氣中，現場濃煙密布污染嚴重，依據空污法第32條告發10至500萬元整。另該廠於事故發生時立即自行啟動消防系統滅火，已於下午1點28分完成滅火，未影響當地空氣品質。
環保局特別呼籲，民眾如發現工業區周邊或區內工廠有異常排放空氣污染物時，可撥打公害陳情專線，該局稽查人員將立即前往查處、取樣、蒐證；同時也歡迎民眾一起來揪出污染排放源，讓污染的工廠無所遁形，以維護高雄市的空氣品質。
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