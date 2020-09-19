「元大幸福日」台中國家歌劇院登場 偏鄉學童獲大禮包

今年因新冠肺炎疫情嚴峻，許多活動紛紛停辦，為讓孩子們的笑容不因疫情而消失，元大金控與元大文教基金會今(19)日在台中國家歌劇院舉辦「元大幸福日」，共有60位偏鄉學童獲邀參加。

配合政府防疫需求，元大金控將原本動輒400人以上的大型活動，調整為百人以內規模，增加洗手教學等防疫元素，透過活動傳授美學教育與餐廳禮儀，並送上量身打造的「幸福大禮包」，在開學期間帶給孩子正確的防疫知識與幸福的心靈饗宴。

元大文教基金會表示，希望孩子們能好好享受國家級歌劇院帶來的藝術文化，此次活動安排餐飲禮儀與美食享用，對孩子而言是很難得的人生經驗，期待大家都能擁有最美麗的回憶。

另外，基金會也為每位孩子準備幸福大禮包，內容包括個人專屬的衣服與鞋子，希望他們穿著新衣、新鞋開心上學，在新的學期可以更加投入學業，努力用功學習。

「元大幸福日」從2012年開辦至今，規模由原本每年一場擴大至每年三場，並於北、中、南巡迴舉辦，今年因為疫情影響調整為小型場次，但是元大志工的熱情卻從未減少。

9年來累計1,435人次元大員工投身於「元大幸福日」服務行列，台中場則連續6年有508人次志工加入。

被元大志工笑稱「比演唱會票還難搶」的志工名額，今年依舊秒殺，此次共有29位元大志工一同參與，其中不乏首次參加、或自掏腰包遠從台北與高雄搭車前往，更有員工自活動在台中舉辦的6年期間，每年都擔當志工。

此次活動邀請來自新竹、南投與彰化等縣市2個課輔單位-財團法人博幼社會福利基金會與環宇國際文化教育基金會，共60位偏鄉孩子參加幸福日，活動極富教育意義。

例如「日系水彩手作」課程，目的在建立孩子對美的感知，讓他們自由揮灑創意，享受創作的樂趣；「用餐禮儀」則帶他們認識社交禮儀、珍惜食物與尊重他人，藉此啟發孩子心智正向發展，提升學習能力。

這也是台中國家歌劇院首次協辦公益活動，如同其理念：「打造讓想像力奔馳的空間」、「追求不只一種表達藝術的方式」，期待參加活動的孩子能學習美學素養，進而豐富生活的美好。

在幸福日活動中，最讓孩子期待的重頭戲莫過於「幸福大禮包」，包含一套全新運動衣褲、運動鞋。

為了讓孩子收到量身打造的大禮包相當不容易，由參加單位或學校調查每個學童尺寸，再反覆核對與確認，直到活動送到每個孩子手中，花費約三個月的時間。

每次「元大幸福日」都會發出逾500份大禮包，9年來共有4,885人次的偏鄉孩子得到這份專屬幸福，這次只有60位孩子到場，後續仍會將大禮包送到其他孩子手中，讓他們也能感受到元大的祝福。