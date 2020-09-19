大城家庭日好樂活 上午登山下午逛市集

由大城營建機構主辦的「登山起步走-2020大城歡聚家庭日暨小森市集」，今(19)日在大坑風景區熱鬧登場，300多名住戶上午登上大坑9之1與9號步道，沐浴於森林芬多精之中；下午則在「七月沐樂」社區街廓逛小森市集，採買美好生活的回憶。

中部知名的大城營建機構，累積30年以上專業經驗，從建築規劃設計、工程營造，一直到社區的管理維護，致力建築全面品質的提昇。

近年來更積極落實社區生活美學，從大城小食光卡開始，鏈結百家優質特約店家，給予社區住戶好康優惠；去年號召近千位住戶，歡度蜂收野餐趴的快樂午后。

今年起，大城陸續舉辦大城小畫家、傘傘惹人愛DIY畫傘、薰衣草森林創業講座、曲奇圓舞曲手作餅乾等活動，帶給住戶不同類型的生活體驗。

大城營建機構董事長賴源釗表示，大家平日上班時間長、壓力大，跟家人相處的時間相對較少。這次舉辦大坑登山活動，就是要藉這個機會讓家人、朋友相聚一起爬爬山、聊聊天，流流汗，下午再去小森市集逛街採購一些好東西，整天相處下來，感情一定更好更融洽。

除了健康登山，途中大城也貼心提供小食光店家健康天然的手工脆餅讓住戶補給體力；下山後致送一枚今年家庭日的專屬勳章作為紀念；還可參加人人有獎的趣味戳戳樂，獲得下午小森市集的消費券；最後更有大城住戶專屬的驚喜摸彩，滿滿的體驗讓大家回憶滿滿。

下午的市集活動，則是由大城建設與小森市集聯名推出「大城建設ft.小森市集」，秉持友善環境種植、安全無毒無添、巧手設計製作的原則，邀集20攤優質攤友前來，讓住戶感受土地的味道、品嘗新鮮的食材，採買美好的回憶。

而神諭咖啡大城店更響應此次大城家庭日活動，舉辦「第一屆神諭盃全國拉花大賽」，邀請各地好手一起來同場競技、相互切磋拉花手藝。

賴源釗說，大城營建機構一直以來始終專注做好建築，並致力於提供美好的社區生活體驗。今年將有新的生力軍「大城仰雲」、「十二月滿」、「八月小確幸」等案完工交屋，總戶數超過450戶。