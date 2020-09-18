順藥與安美得生醫 簽長效止痛針劑東南亞授權增補協議
順藥（6535）今（18）日公告，公司原於2018年6月8日與安美得生醫公司簽訂長效止痛針劑-納疼解東南亞市場授權合約，授權總金額可達2.5億元，包含簽約金1,000萬元與里程碑款，並收取上市後銷售額比例之權利金。
安美得取得該產品在印尼、馬來西亞、菲律賓、泰國、新加坡、汶萊、柬埔寨、寮國、緬甸和越南共十國的獨家申請藥品查驗登記、技術授權、市場開發及銷售等權利。里程碑款及權利金收入取決於藥證查驗登記與上市銷售業績等執行狀況。
順藥指出，現為加速產品上市進度，調整新增里程碑，依各國藥證查驗登記、產品於各國之上市銷售時程收取，總金額調整為2億5,360萬元，其餘條件維持不變。
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