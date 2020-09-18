毛衣公會攜手業界 展現台灣新創設計力

毛衣公會今年持續舉辦毛衣設計開發競賽，18日進行複賽，在七位台日品牌業者審慎評分後，前三名優勝分別由輔大郭笑含、張博昇及林育婕脫穎而出，分別獲得3萬、2萬及1.5萬元獎金；佳作三名為輔大江玟萱、李怡萱及陳秉鈞，可獲得1萬元獎金；入圍獎為亞東技術學院黃于恣、實踐大學曹佑瑀，輔大柳琤、趙宇柔及林家芸，可獲得5,000元獎金。本次比賽複審作品將於10月5日假台北時裝週進行動態走秀。

毛衣公會表示，本屆評審首度跨出國界，由台灣、日本在巿場上具有品牌知名度的總經理、設計師及設計總監擔綱，希望以符合巿場需求的角度，挖掘出企業所需要的設計能量。評審團名單包括日本SANKYO SEIKO CO.(三共生興股份有限公司）總經理今井雄一郎、日本ITOKIN協理多田由紀、台灣知名設計師潘怡良、林宇丞、若雷針織設計總監陳瑞枝、可恩迪總監黃鴻玉及銓得企業總經理劉福邦。

毛衣公會理事長黃志賢表示，公會是搭建產業、學校、設計與巿場的重要橋樑，未來將加強推動公會與學校的緊密合作，讓每年逾2,000名紡織科系畢業生，能成功進入產業與企業，並持續發光發熱。

毛衣公會為明年毛衣競賽活動提前部署，在今年新學期開學前，已陸續拜訪設有紡織服裝流行設計科系的大專院校，包括輔仁、實踐、台南應大、樹德、亞東、嶺東、亞洲大學，並獲學校老師支持將在新學期課程列入本項毛衣競賽活動，鼓勵同學多多參與，預期明年設計競賽參與的院校與投件件數將明顯增長。