Uber不服被公路局罰2千萬元 最高行政法院判勝訴

台灣Uber（台灣宇博數位服務）2013年在台上路，認定自己提供科技服務，但交通部不同意Uber作為運輸業者，並以Uber執意營運、開放媒合載客，多次挨罰。Uber在直轄市經營的車輛，共被公路總局開出215張罰單，總額約2,000萬元，Uber提出行政訴訟，最高行政法院今(18)日判Uber勝訴確定，撤銷罰單。

不過最高行政法院指出，Uber並非免繳罰金，而是公路總局應將案件移給具有裁罰權的台北市政府處理，依照「行政罰法」第27條規定，原處分被撤銷而需要另為裁處的話，從撤銷當日起3年內均可裁罰。

Uber表示尊重法院判決結果，表示自2019年起在政府輔導之下轉型營運模式，和多元化計程車車隊合作，提供 Uber科技系統，持續致力於透過科技與創新，服務乘客、職業駕駛和多元化計程車隊與租賃業合作夥伴。

Uber指出，去年起配合中央、地方政府及交通主管機關的輔導，以 Uber 網際網路系統科技協助推動「多元化計程車」營運，攜手車隊，包含QTaxi、中華正大車隊、台中中華衛星大車隊、皇冠大車隊計程車、大慶大車隊，以及新加入的中天車隊，協同租賃車業者，擴大服務版圖至全台八大城市，包含基隆、台北、新北、桃園、新竹、台中、彰化、高雄。