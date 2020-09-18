FOX體育台將撤出台灣 衝擊體育賽事轉播

迪士尼集團旗下的FOX體育台因不堪虧損，年底前將3個頻道撤出台灣市場，據了解，FOX體育台傍晚有簡單聲明，證實將終止體育台在台灣地區的營運。

FOX體育頻道的代理商表示今天接獲通知，「非常震驚」。據了解，因為疫情影響，迪士尼集團評估整體亞洲體育頻道市場，決定撤出整個亞洲。不過以亞洲市場來說，在台灣部分應該是獲利，先前ELEVEN SPORTS頻道來台與福斯競爭，福斯仍占贏面。代理商表示，2021年與有線電視系統已經簽好了授權合約，後續會有不少合約解約的麻煩議題，還需要等FOX說明。

FOX體育台在台灣共有3個頻道，包括FOX體育台與二台，以及MOD上的三台。今天上午FOX內部召集會議信件外流，傳出有重大消息對外公布，公司先表示「沒有撤台」，但現在代理商等相關周邊單位都已接到撤台消息，證明即將撤出頻道。市場指出，迪士尼集團有意整頓旗下公司虧損的頻道，除了退出台灣市場外，可能就連整個亞太區的FOX Sport、FOX Sports以及2FOX Sports 3頻道都將消失。

FOX體育台前身是知名的ESPN與衛視體育台，迪士尼集團於2012年7月將亞洲ESPN頻道股權售予福斯娛樂集團，隔年亞洲ESPN頻道改名為FOX體育台。2019年 3月迪士尼併購了21世紀福斯大部分子公司，包括福斯傳媒集團，取得東南亞FOX體育台系列頻道。

FOX體育台近年將轉播重心轉至台灣本土與學生運動，包括HBL高中籃球聯賽、UBA大專籃球聯賽與企業排球聯賽，都由FOX體育台轉播，FOX撤出市場對這些運動賽事的轉播也將產生衝擊。如果FOX體育頻道撤出，有線電視系統將僅有緯來、ELEVEN SPORTS兩個專門體育頻道。