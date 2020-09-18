快訊

新台幣強勢叩關29元整數關卡 下一步怎麼走？

日本緬甸菲國新冠病毒直搗國門 2台商1旅日返國確診

LINE攜手均一教育平台 首推科學媒體素養教材包

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導

假新聞、假訊息已經到達「戰爭」等級。鍛鍊思辨力、關心公共事務，都需要從小刻意練習，這是數位原住民在網路上求生存的關鍵能力。社群通訊平台LINE 與台灣最大的數位學習平台「均一教育平台」宣布展開為期三年的合作計畫，今天聯手開發的第一波「科學媒體素養教材包」上線，主題是熱門的「為什麼疫苗可以抵抗病毒」、「非洲豬瘟」議題，搭配科普動畫、完整的教案、教學簡報與學習單，適合國小高年級到國中師生免費線上學習。

LINE台灣董事總經理陳立人指出，LINE在台灣有 2,100萬月活躍用戶，平均每一位用戶每天使用LINE的時間累積超過一小時，一天發超過60則訊息，對50歲以下智慧手機使用者的覆蓋率超過 90%。

他說，中小學生是數位原住民，認識世界的管道就是網路和社群平台，然而網路和社群平台卻是假訊息最大傳播管道。避免平台成為假訊息散布溫床，是企業成長過程不可迴避的社會責任。

LINE 自 2019 年發起「數位當責計畫」，以LINE訊息查證平台的 AI 辨識和語意分析技術自動比對可疑訊息，累積至今錯假訊息總舉報人次已經超過21萬人次，舉報超過4萬則錯假訊息，在疫情高峰期，每天更有高達上萬人次在線進行訊息舉報，一秒破解真偽。

陳立人強調，最重要的是推動媒體素養要從教育向下紮根，因此，LINE 選擇在台灣跟均一教育平台深度合作，發展科學媒體素養課程。

均一平台教育基金會董事長呂冠緯自己是台大醫學系畢業，也有醫師執照，他說，全球新冠肺炎發燒，謠言演化得比疫苗還快。疫苗教材包整理了「新冠肺炎病毒不耐高溫，多喝熱水就能預防」等假訊息素材，讓老師先引導孩子思考訊息中不明確、錯誤之處，鍛鍊獨立思考的能力。

疫苗教材包也羅列多項參考資料，有助老師解說預防新冠肺炎之道、再搭配均一疫苗科普動畫觀賞，認識疫苗作用的機制與原理，還可了解施打疫苗的相關注意事項，用一份教材即同時達成「媒體識讀」、「防疫衛教」的效果。

另外，「非洲豬瘟」教材包則是了解非洲豬瘟的疫情發展始末以及科學知識。並藉由學習單及備課教材包，幫助孩子了解非洲豬瘟議題的全貌，並覺察生活中常見的去脈絡化新聞報導。同時，運用媒體素養思辨步驟，辨別常見的科學錯假訊息。

呂冠緯表示，新的108課綱裡，「科技資訊與媒體素養」是核心素養的九大面向之一，但是對中小學教育現場是非常新的領域，主要納入科技領域課綱，均一和LINE聯手開發「媒體素養教材包」，選擇自然科學結合媒體素養，主要是因為改變幅度最大的領域是自然科，二來跟自然學科整合，可以讓老師降低趕課以外還要實施媒體識讀課程的困擾汗壓力。

均一教育平台「科學媒體素養」專區連結：https://www.junyiacademy.org/junyi-competency/v1093-new-topic-1/v1093-new-topic-2

LINE 疫苗 非洲

延伸閱讀

LINE TV「數位劇場」 故事工廠經典節目線上也看得到！

中國科技部：已有11款COVID-19疫苗進入臨床試驗

中國COVID-19疫苗 巴西三期試驗年底或有結果

巴林王儲帶頭 接種中國製疫苗第三期試驗

相關新聞

101周年慶 買氣超預期

百貨周年慶9月甫開跑，就頻頻傳出捷報，將為10月周年慶旺季暖身。台北101購物中心9月10日至10月11日周年慶，首周業...

仲介收移工服務費看3條件 超收最重停業一年

因語言及文化不同，雇主多委託仲介公司協助安排移工的工作及生活，由於有部分仲介會超收服務費剝削移工，勞動部提醒，收費必須符...

貿協雲端講堂 領航台商轉型

為讓海外台商也能跟上數位轉型浪潮，外貿協會董事長黃志芳所領航的數位轉型列車，今年陸續開往台北、台中、桃園、台南、嘉義等城...

旅行社抗疫 加速轉型

疫情對於旅行社的衝擊已經是事實，國內的旅行社業者加快轉型腳步，老牌的旅行社鳳凰旅遊經過兩年多整合，昨（18）日公布，獨家...

101線上平台攬客 推三大功能

台北101為將線上客導至線下，昨（18）日首度推出線上平台「Stage101」，部分精品可線上付款，線下取貨，瞄準目的型...

不服遭公總開罰2千萬Uber判勝訴 交通部、Uber回應了

台灣宇博數位服務公司（Uber）2013年在台上路，由於未依法登記為計程車客運業，逕行招攬司機載客營利，陸續遭交通部公路...

【航空尋路／下】華航系統董座忙跑飯局 增資「錢」坤大挪移

國際疫情未見緩和，航空客運無法正常營運，華航子公司台灣虎航今年上半年就虧損近5.7億元。為強化台灣虎航財務體質，華航董事會通過對虎航增資。華航雖然第二季大賺24億元，但根據民航局最新公布，華航上半年虧損13億元，虧損的母公司大方拿出現金增資子公司，引發航空業界質疑。

Uber裁罰停業爭議 大法庭：公路總局無權管

台灣宇博數位服務公司（Uber）未依法登記為計程車客運業，卻逕行招攬司機載客營利，陸續遭交通部公路總局依違反公路法裁罰並...

假多、福利優 艾伯維連續三年獲台灣最佳企業雇主獎

亞洲權威人力資源刊物《HR Asia》雜誌2020年度的「台灣最佳企業雇主」 (Best Companies To Wo...

8個月賺逾百億！國際運費高漲四倍 中華郵政自行吸收

受到新冠肺炎疫情影響，中華郵政今年1到8月營收142億，法定預算89億，整體營收比去年少一些，但相較往年好一點。其中，郵...

名人書房／張小龍 洞悉人性，贏得顧客

手機登錄微信（WeChat）時，最先跳出的一個眺望藍色星球的孤單背影，罕為人知的是，本尊就是「微信之父」──騰訊副總裁張...

許勝雄用人 有20字哲學

中國生產力中心在董事長許勝雄手中成功轉盈，許勝雄本想功成身退，但在蔡政府挽留下，繼續擔任董事長。這麼多年來，生產力中心的...

熱門新聞

退休族注意！學者建議退休後用「四七四法則」保值

鴻海、立訊爭霸戰 外資點出五大成敗關鍵

財股一週／蘋果發表如台積電成果展示會 大夢初醒藏壽司跌破百元

不服遭公總開罰2千萬Uber判勝訴 交通部、Uber回應了

8個月賺逾百億！國際運費高漲四倍 中華郵政自行吸收

新屋主符合條件快申請！錯過這天 地價稅至少多四倍

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。