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後疫情時代享受質感生活 迷霧綠、莫蘭迪色營造靜心美

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導
今年THERMOS膳魔師首度嘗試，特別挑選6款熱賣明星商品，以素雅大方的外型款式搭配舒心靜謐的Tranquil Dawn迷霧綠，一次推出保溫杯、保溫瓶、保溫壺、燜燒罐、燜燒鍋及燜燒提鍋。 圖／THERMOS膳魔師提供
今年THERMOS膳魔師首度嘗試，特別挑選6款熱賣明星商品，以素雅大方的外型款式搭配舒心靜謐的Tranquil Dawn迷霧綠，一次推出保溫杯、保溫瓶、保溫壺、燜燒罐、燜燒鍋及燜燒提鍋。 圖／THERMOS膳魔師提供

柔和、寧靜、和諧的氛圍與美感，成為後疫情時代的美學新主流，近來包括LE CREUSET鑄鐵鍋和真空保溫品牌THERMOS膳魔師，不約而同在新一季，以及百貨周年慶即將開打前推出「質感新色」系列新品。

擁有高顏值的美型鍋具LE CREUSET鑄鐵鍋，2020秋季再度引領廚房時尚推出「莫蘭迪系列」，高雅色系結合法式優雅的設計， 加入一抹灰形成低飽和度的色調，此次包括：經典鑄鐵圓鍋、媽咪鐵鍋和造型瓷器，共推出貝殼粉、棉花白、海洋之花、水手藍、無花果，共五色。

THERMOS膳魔師則翻玩PANTONE色，首次將6款明星商品結合2020年度居家代表色票Tranquil Dawn迷霧綠，推出「迷霧綠家族」，以高質感的朦朧迷霧灰綠色調，營造極簡的北歐愜意氛圍。搭配各大百貨周年慶檔期，膳魔師也推出超值組合，周年慶首五日55折，原價19,900元，只要10,900元，可輕鬆將6款迷霧綠商品一次收集齊全，且周年慶期間任選2件迷霧綠商品也有7折優惠。

THERMOS膳魔師台灣區總代理皇冠金屬總經理吳昇澤表示，過往大家對「質感生活」最直接的聯想可能是華麗的室內裝潢，或者認為唯有高薪才能享受質感，事實上，不管是在居家環境透過顏色妝點生活、在客廳種一盆小盆栽、在睡前點香氛蠟燭，或享用一頓自己煮的美味料理，都能讓生活變得更有溫度，可以在繁忙的生活中獲得充分的休息與能量。

吳昇澤進一步指出，今年THERMOS膳魔師首度嘗試，特別挑選6款熱賣明星商品，以素雅大方的外型款式搭配舒心靜謐的Tranquil Dawn迷霧綠，一次推出保溫杯、保溫瓶、保溫壺、燜燒罐、燜燒鍋及燜燒提鍋，讓消費者不論是從燜燒鍋內盛裝一碗熱騰騰的歐式濃湯，或者是從保溫瓶中品嚐一口濃香的咖啡，都能夠從小細節堆砌舒心的質感生活。

擁有高顏值的美型鍋具LE CREUSET鑄鐵鍋，2020秋季再度引領廚房時尚推出「莫蘭迪系列」，高雅色系結合法式優雅的設計， 加入一抹灰形成低飽和度的色調。 圖／LE CREUSET提供
擁有高顏值的美型鍋具LE CREUSET鑄鐵鍋，2020秋季再度引領廚房時尚推出「莫蘭迪系列」，高雅色系結合法式優雅的設計， 加入一抹灰形成低飽和度的色調。 圖／LE CREUSET提供

周年慶 疫情 咖啡

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