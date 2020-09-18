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網家旗下商店街市集促銷 滿額加購柳宗理鍋具

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導

網路家庭旗下開店平台PChome商店街擁有全台最多商品數與店家數，今天起到10月底，首推全台電商獨創、打破集點耗時框架的品牌加價購「順手雙羊」活動，以站上擁有超過4.5億項商品和12萬店的堅強陣容，強調免集點、免登記、免等待的特色，全平台超過900萬消費者，透過日常消費即可以299元的超低價格，加購日本品牌「柳宗理」的餐廚器具。

活動期間除了全站單筆消費滿499元即可參與加價購活動，累積總消費金額滿3,000元，可用41折超值價入手柳宗理不鏽鋼單手鍋、南部鐵器系列等經典暢銷鍋具，預計此波滿額加價購活動將可帶動業績成長20~30%。

商店街營運長黃淑琳指出，PChome商店街研究各通路的加價購活動發現，加價購活動規則多以累積集點換購出發，消費者必須集滿達標後才可進行登記換購，缺乏網購擁有的即時性與擴散度。此次PChome商店街分析平台上消費族群和商品特性數據，針對消費分眾策劃、鎖定目標族群規劃，降低順手加購門檻，讓全平台消費者皆有機會參與，更攜手商店街12萬店共同投入此活動，協助店家可輕鬆獲得促購資源，擴大行銷宣傳效益。

PChome 電商

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