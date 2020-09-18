商店街獨創順手雙羊活動 主打免集點、登記、等待

網路家庭（8044）旗下PChome商店街今（18）日宣布首推全台電商獨創、打破集點耗時框架的品牌加價購「順手雙羊」活動，挾著站上擁有超過4.5億商品和12萬店的堅強陣容，強調免集點、免登記、免等待的特色，即日起提供全平台超過900萬消費者，透過日常消費即可以299元的超低價格，加購日本設計GoodDesign工藝大賞得主「柳宗理」餐廚器具。

此外，活動期間（9月18日~10月31日），除了全站單筆消費滿499元即可參與加價購活動外，累積總消費金額滿3,000元，即可用41折超值價入手柳宗理不鏽鋼單手鍋、南部鐵器系列等經典暢銷鍋具，預計此波滿額加價購活動將可帶動業績成長20~30%。

商店街營運長黃淑琳指出：「商店街研究各通路的加價購活動發現，過往加價購活動規則多以累積集點換購出發，消費者必須集滿達標後才可進行登記換購，缺乏網購擁有的即時性與擴散度；此次商店街分析平台上消費族群和商品特性數據，針對消費分眾策劃、鎖定目標族群規劃，提出『稍微再多消費一點』便能輕鬆到達的順手加購門檻，目的讓全平台消費者皆有機會參與，更攜手商店街12萬店共同投入此活動，協助店家可輕鬆獲得促購資源，擴大行銷宣傳效益。」

活動期間內，單筆消費僅需滿499元，立即享有柳宗理商品加購資格，而於活動期間內累積的訂單金額，還可繼續累計到更高額的門檻，享有最低41折起的柳宗理南部鐵器或經典不銹鋼鍋具組，一次享有雙重優惠資格。等同於每一次拿到符合門檻的資格，便可獲得一次選購加購品的門票。

此外，商店街省去網購會員最在意的「等待期」，率先於開店類（B2B2C）電商平台創建於購買流程加購其他品牌商品的消費體驗，加購品將比照一般商品出貨時間送貨到府，無須礙於時間及地點之限制。