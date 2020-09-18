鳳凰投資5億元進軍小琉球蓋飯店 拚後年營運

鳳凰旅遊（5706）經過兩年多整合，獨家取得小琉球水岸第一排，碼頭正前方的土地使用權，期望打造小琉球最具有國際觀光水準的休閒旅店，為台灣的離島旅遊市場注入新氣象。鳳凰總經理卞傑民表示，新飯店將於9月21日動工，投資金額約5億元，預計2022年底完工營運。

鳳凰看好小琉球登島旅遊人次逐年攀高，加上大鵬灣國家風景區經常舉辦國內外賽事，吸引遊客到來，風景區綜合性發展前景可期，決定在小琉球碼頭旁獨資興建樓高十層的星級旅店。初期規劃房間數量約有60間，採休閒度假設計風格的房間、特色的餐飲、無邊際泳池搭配Open Bar，房價約訂在每晚7,000~8,000元。

卞傑民表示，小琉球近年多是以散客為主，團體旅遊較難進駐，原因之一就是因當地的旅宿業者皆為小型民宿，房間數最多20幾間，缺乏星級酒店。鳳凰在小琉球投資的酒店可望成為當地第一家星級酒店，目前雖仍未決定會採用國際品牌或自有品牌，但朝向星級酒店規格設計。未來希望能吸引一些金字塔頂端的消費族群。

即便旅行社業者今年面臨巨大考驗，但鳳凰仍持續做多角化投資。卞傑民說，主要也是為了朝國旅方向轉型，包括高雄五福路即將開幕貨櫃屋造型的精品旅館，以及預計後年營運的小琉球飯店，皆是看好後疫情時代，國旅的成長動能。此外，等疫情趨緩後，台灣更有機會成為國內外旅客放心出遊的旅遊勝地。在小琉球興建高端旅店，除了有益於集團營收，對當地旅遊水平提升有所助益，同時也增加國際能見度。

併入大鵬灣國家風景特定區的小琉球，自屏東東港搭船僅需20分鐘船程，也因全年不受東北季風影響，氣候適宜，近年逐漸成為台灣離島旅行的首選，尤其遇上連續假期或暑假更是一房難求。根據觀光局官方資料統計，小琉球2018全年旅遊人數約43萬人，高於綠島全年34萬人，2019年更逼近45萬人。據東琉線輪船業者統計，近年登島人數已破每年百萬人次。

小琉球地理位置良好，四季皆夏，除了可以從事各項的海上活動，及體驗海底自然生態景觀外，更具有豐富的人文地景，發展觀光潛力無窮。

鳳凰除了國內外旅遊業務外，近年也積極往多角化休閒消費轉型，陸續開辦好食嗑美食街、Fitnexx健身中心，並跨足旅館市場。