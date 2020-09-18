鳳凰旅遊斥資5億元 進軍小琉球休閒旅店產業

鳳凰旅遊經過兩年多整合，獨家取得小琉球水岸第一排，碼頭正前方之土地使用權，期望打造小琉球最具有國際觀光水準的休閒旅店，為台灣的離島旅遊市場注入新氣象。飯店將於9月21日動工，投資金額約五億，預計2022年底完工營運。

搶攻國旅商機，鳳凰持續看好小琉球登島旅遊人次逐年攀高，加上大鵬灣國家風景區經常舉辦國內外賽事，吸引遊客到來，風景區綜合性發展前景可期。

併入大鵬灣國家風景特定區的小琉球，自屏東東港搭船僅需20分鐘船程，也因全年不受東北季風影響，氣候適宜，近年逐漸成為台灣離島旅行的首選，尤其遇上連續假期或暑假更是一房難求。根據觀光局官方資料統計，小琉球2018全年旅遊人數約43萬人，高於綠島全年34萬人，2019年更逼近45萬人。據東琉線輪船業者統計，近年登島人數已破每年百萬人次。

小琉球地理位置良好，四季皆夏，除了可以從事各項的海上活動，及體驗海底自然生態景觀外，更具有豐富的人文地景，發展觀光潛力無窮。有鑑於小琉球目前仍缺星級旅店服務高端客戶，鳳凰旅遊決定在小琉球碼頭旁(屏東縣琉球鄉白沙段第286地號土地)獨資興建樓高十層之星級旅店。初期規劃房間數量約有60間，休閒度假設計風格的房間、特色的餐飲、浪漫無邊際泳池搭配Open Bar，提供旅客最佳渡假體驗，房價約訂在每晚7,000~8,000元。