瞄準高端客 鳳凰斥資5億小琉球蓋星級旅店

鳳凰旅遊經過兩年多整合，獨家取得小琉球水岸第一排，碼頭正前方之土地使用權，期望打造小琉球最具有國際觀光水準的休閒旅店，為台灣的離島旅遊市場注入新氣象。飯店將於9月21日動工，投資金額約5億，預計2022年底完工營運。

根據觀光局官方資料統計，小琉球2018全年旅遊人數約43萬人，高於綠島全年34萬人，2019年更逼近45萬人，據東琉線輪船業者統計，近年登島人數已破每年百萬人次。鳳凰表示，看好小琉球登島旅遊人次逐年攀高，加上大鵬灣國家風景區經常舉辦國內外賽事，吸引遊客到來，風景區綜合性發展前景可期。

鳳凰指出，併入大鵬灣國家風景特定區的小琉球，自屏東東港搭船僅需20分鐘船程，也因全年不受東北季風影響，氣候適宜，近年逐漸成為台灣離島旅行的首選，尤其遇上連續假期或暑假更是一房難求。

鳳凰也說，小琉球地理位置良好，四季皆夏，除了可以從事各項的海上活動，及體驗海底自然生態景觀外，更具有豐富的人文地景，發展觀光潛力無窮，而小琉球目前仍缺星級旅店服務高端客戶，鳳凰旅遊決定在小琉球碼頭旁獨資興建樓高10層之星級旅店，初期規劃房間數量約有60間，房價每晚約7000~8000元。

鳳凰也說，除了國內外旅遊業務外，近年也積極往多角化休閒消費轉型，陸續開辦好食嗑美食街、Fitnexx健身中心，也擁有位於高雄五福路即將開幕貨櫃屋造型的精品旅館，這些投資都代表鳳凰對台灣國內旅遊、休閒市場前景看好。

鳳凰表示，國內疫情控制得宜，等疫情趨緩後，台灣更有機會成為國內外旅客放心出遊的旅遊勝地，因此在小琉球興建高端旅店，除了有益於集團營收，對當地旅遊水平提升有所助益，同時也增加國際能見度，大幅增加台灣旅遊軟實力。這是對集團營收、地方建設，乃至於台灣能見度三贏的最佳方案。