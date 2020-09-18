快訊

新台幣強勢叩關29元整數關卡 下一步怎麼走？

日本緬甸菲國新冠病毒直搗國門 2台商1旅日返國確診

瞄準高端客 鳳凰斥資5億小琉球蓋星級旅店

聯合報 / 記者林海/台北即時報導

鳳凰旅遊經過兩年多整合，獨家取得小琉球水岸第一排，碼頭正前方之土地使用權，期望打造小琉球最具有國際觀光水準的休閒旅店，為台灣的離島旅遊市場注入新氣象。飯店將於9月21日動工，投資金額約5億，預計2022年底完工營運。

根據觀光局官方資料統計，小琉球2018全年旅遊人數約43萬人，高於綠島全年34萬人，2019年更逼近45萬人，據東琉線輪船業者統計，近年登島人數已破每年百萬人次。鳳凰表示，看好小琉球登島旅遊人次逐年攀高，加上大鵬灣國家風景區經常舉辦國內外賽事，吸引遊客到來，風景區綜合性發展前景可期。

鳳凰指出，併入大鵬灣國家風景特定區的小琉球，自屏東東港搭船僅需20分鐘船程，也因全年不受東北季風影響，氣候適宜，近年逐漸成為台灣離島旅行的首選，尤其遇上連續假期或暑假更是一房難求。

鳳凰也說，小琉球地理位置良好，四季皆夏，除了可以從事各項的海上活動，及體驗海底自然生態景觀外，更具有豐富的人文地景，發展觀光潛力無窮，而小琉球目前仍缺星級旅店服務高端客戶，鳳凰旅遊決定在小琉球碼頭旁獨資興建樓高10層之星級旅店，初期規劃房間數量約有60間，房價每晚約7000~8000元。

鳳凰也說，除了國內外旅遊業務外，近年也積極往多角化休閒消費轉型，陸續開辦好食嗑美食街、Fitnexx健身中心，也擁有位於高雄五福路即將開幕貨櫃屋造型的精品旅館，這些投資都代表鳳凰對台灣國內旅遊、休閒市場前景看好。

鳳凰表示，國內疫情控制得宜，等疫情趨緩後，台灣更有機會成為國內外旅客放心出遊的旅遊勝地，因此在小琉球興建高端旅店，除了有益於集團營收，對當地旅遊水平提升有所助益，同時也增加國際能見度，大幅增加台灣旅遊軟實力。這是對集團營收、地方建設，乃至於台灣能見度三贏的最佳方案。

小琉球 觀光

延伸閱讀

影／夜遊小琉球忘情拍照落海 岸上救生圈救她一命

防路殺陸蟹 小琉球繪減速藝術牆

搶攻「偽出國」度假市場 大鵬灣攜手雄獅對準科技人

小琉球陸蟹慘遭遊客路殺 志工繪製詼諧「減速」藝術牆

相關新聞

仲介收移工服務費看3條件 超收最重停業一年

因語言及文化不同，雇主多委託仲介公司協助安排移工的工作及生活，由於有部分仲介會超收服務費剝削移工，勞動部提醒，收費必須符...

不服遭公總開罰2千萬Uber判勝訴 交通部、Uber回應了

台灣宇博數位服務公司（Uber）2013年在台上路，由於未依法登記為計程車客運業，逕行招攬司機載客營利，陸續遭交通部公路...

【航空尋路／下】華航系統董座忙跑飯局 增資「錢」坤大挪移

國際疫情未見緩和，航空客運無法正常營運，華航子公司台灣虎航今年上半年就虧損近5.7億元。為強化台灣虎航財務體質，華航董事會通過對虎航增資。華航雖然第二季大賺24億元，但根據民航局最新公布，華航上半年虧損13億元，虧損的母公司大方拿出現金增資子公司，引發航空業界質疑。

假多、福利優 艾伯維連續三年獲台灣最佳企業雇主獎

亞洲權威人力資源刊物《HR Asia》雜誌2020年度的「台灣最佳企業雇主」 (Best Companies To Wo...

台商熱錢回流 不動產商推估台中房市熱不受疫情影響

大台中不動產開發商業同業公會昨天公布市場調查結果，台中市房市受台商回流、熱錢湧入，上半年呈現「地熱屋冷」，推估今年推案量...

管理前哨站／高階經理人的核心職責    

高階經理人該做些什麼事，核心職責又是什麼，這是一個非常嚴肅，而且耐人尋味的問題。

行銷線上／美學創新 孕育科技藝術新生命

疫情期間，有些企業惶惶不安，有些卻積極思考，發展網絡平台、數位轉型等前瞻性策略，努力脫胎換骨。更有遠見的企業甚至深切認識...

管理錦囊／數位轉型 善用協作工具

COVID-19爆發後震盪全球經濟，各國GDP大幅滑落甚至部分產業步入衰退，而保持社交距離等防疫規範更造成商業模式、工作...

熱門新聞

退休族注意！學者建議退休後用「四七四法則」保值

鴻海、立訊爭霸戰 外資點出五大成敗關鍵

財股一週／蘋果發表如台積電成果展示會 大夢初醒藏壽司跌破百元

不服遭公總開罰2千萬Uber判勝訴 交通部、Uber回應了

8個月賺逾百億！國際運費高漲四倍 中華郵政自行吸收

新屋主符合條件快申請！錯過這天 地價稅至少多四倍

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。