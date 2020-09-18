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體驗行銷奏效！台北101周年慶首周業績創新高

經濟日報 / 記者何秀玲／即時報導
台北101將國際時裝周的「Showroom」體驗帶入周年慶，全館22品牌，舉辦超過25場時尚體驗。台北101／提供
台北101將國際時裝周的「Showroom」體驗帶入周年慶，全館22品牌，舉辦超過25場時尚體驗。台北101／提供

台北101購物中心即日起至10月11日舉行周年慶，首周業績傳捷報，年成長超過20%，突破歷年新高，超乎預期，M型消費趨勢明顯，珠寶腕表和國際精品表現最好。為將線上客導至線下，台北101首度推出線上平台「Stage101」，部分精品可線上付款，線下取貨，瞄準目的型VVIP，已有Tiffney客戶以此方式購買60萬元項鍊。

台北101營運長朱麗文今（18）日表示，9月10日正式開跑後，不僅首日開門業績即破億元，首周對比去年周年慶同期已成長超過兩成，創歷史新高；而去年周年慶包括觀光客，今年觀光客歸零狀況下，依然超越去年成績，顯見體驗行銷奏效，且因無法出國，也讓內需消費大爆發。

本次周年慶首度推出VIP Showroom體驗、講座等，並有逾千件全球或全台獨家限量首賣商品等，成功將今年7月館內國際珠寶腕錶大展的消費動能，延續至下半年，吸引主顧客持續消費，帶出亮眼銷售成績。

此外，朱麗文說，為了將線上客人導入線下，台北101今起首度推出線上平台「Stage101」，推三大功能，包括線上訂購付款並線下取貨、預約品牌店上鑑賞、專場活動預約等。

「線上選，到店取貨」服務，是特別針對頂級珠寶腕錶及一線國際精品，推出「線上訂購限量、當季新品，回館取貨」服務，VVIP能以最快速度買到精品，再到店取貨確認商品品質；目前有浪琴表 Longines、MIKIMOTO、TOD'S等，皆有此服務。

朱麗文說，目前並沒有宅配服務，主要是因電商有七天鑑賞期，不滿意可退貨，高端珠寶腕表精品較無法有此服務，不過未來將有品牌串連線上平台，商品將可宅配到府。

品牌店上鑑賞方面，顧客可先在「Stage@Taipei 101」線上瀏覽最新主題商品，並預約品牌專屬鑑賞時段、填寫鑑賞特殊需求說明，品牌將依照需求提前準備因應，提供會員一對一服務，能有私人購物體驗。

專場活動預約方面，特定展覽、會員活動、講座課程等，須購買票券或付費方可參加之活動內容，不必受限商場營業時間或電話報名。

為將線上客導至線下，台北101首度推出線上平台「Stage101」。翻攝Stage101網頁
為將線上客導至線下，台北101首度推出線上平台「Stage101」。翻攝Stage101網頁

周年慶 台北101 珠寶

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