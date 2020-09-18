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廣明攜手北市、西門子 培育工業4.0技術型高中人才

經濟日報 / 記者吳凱中／即時報導

廣明（6188）旗下達明機器人協助台北市技職產、官、學合作升級，合力培育工業4.0智慧工廠人才，今（18）日與台北市政府教育局及七所市立技術型高中簽署產學合作備忘錄，並捐贈台北市技術型高中價值逾570萬元的軟硬體設備，未來將藉由技術培訓、考照規劃，提供學生實習機會及業界實務教材為主的人才培訓課程。

七所學校包含台北市立大安高工、台北市立松山工農、台北市立南港高工、台北市立內湖高工、台北市立木柵高工、台北市立士林高商及台北市立松山家商簽。

簽約活動現場邀請台北市副市長蔡炳坤、七所技術型高中校長、學生共同參加，並頒發感謝狀予達明機器人，表彰對技職教育的貢獻。

台北市政府教育局表示，很高興本次與西門子及全球市佔第二的達明機器人兩大企業聯手，於南港高工自動化訓練中心打造智慧工廠人才培育基地，除了導入協作型機器人及工廠智能管理軟體等系統，共同規劃智慧工廠實務課程，並進一步聚焦智慧機器人應用、智慧製造及結合AI、大數據分析的工廠實務。期望透過協作機器人證照考試，結合西門子SCE認證，提供學生原廠實習及未來就業的入門磚。

達明機器人培訓中心負責人林俊志指出，為消弭目前機器人證照無法實際貼近產業的落差，達明機器人以自動化導入的豐富經驗，開設初中高階的智慧機器人證照，從單站應用、產線應用及整個智慧工廠導入西門子PLC自動化教育訓練，優化工廠智能管理。此張證照將於2021年全面啟動，北部設置南港高工等四間考場，中南部各一間考場，明年全台預計突破5000人次考照。

藉由產官學三方規劃設備捐贈、業師入校、暑假實習見學等方向，讓業界實務操作技術引進教學課程，提供學生在學期間即有跨域學習的實務機會，加強學生對協作機器人的應用能力，增加職前競爭力及畢業後的就業機會，產學接軌實踐了新課綱精神，落實素養導向，提高學生的學習成效，也讓人才學以致用，厚植未來競爭力，共創三贏局面。

達明機器人 西門子 實習

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