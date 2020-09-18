富邦媒月餅銷售年增逾八成 加持9月業績

富邦媒（8454）表示，今年旗下通路momo購物網中秋月餅銷售年增已突破8成，隨著10月初即將迎來中秋佳節，月餅買氣進入白熱化階段，瞄準最後兩周月餅選購高峰期，momo也透過商品下殺以及momo幣回饋活動，助長買氣維持高檔不墬，可望挹注9月業績。

momo購物網據站內銷售觀察，今年中秋熱銷月餅分別以入門款的「鳳凰酥、鳳梨酥」為銷售大宗，占整體銷售5成，今年夏季氣溫屢創新高也帶動「冰餅」銷售高漲，另外經典的「廣式月餅」亦是消費者送禮自用兩相宜的三大首選品類之一。另就今年三大禮盒選購趨勢來看，其中「老字號口碑名店」如佳德、小潘、郭元益熱度不減，穩坐銷售寶座；而「知名美食餐廳」如圓山大飯店推出的月餅禮盒銷售異軍突起，中秋檔期還沒結束已銷售一空；還有「公益月餅禮盒」也藉由聯名合作設計、知名藝人力挺備受消費者關注，銷售年增2倍。

為把握最後兩周中秋商機，momo也公布2020《中秋月餅消費指標榜》，今年依舊由台灣蛋黃酥指標品牌「小潘」鳳凰酥拿下熱銷冠軍，中秋檔期至今已累計銷售超過13,000盒，預估今年銷售將持續飆升達17,000盒；第二名為國內外經典指定贈禮「佳德」鳳梨酥禮盒，預估將銷售達14,000盒；「聖保羅」富貴禮盒，經典Q餅以及肉鬆、蛋黃、麻糬、豆沙多層口感深受消費者青睞，榮獲熱銷第三名；第四名則由聯名迪士尼電影的「哈根達斯」童心繫夢冰淇淋月餅禮盒拿下，第五名為花蓮三代名店「豐興餅舖」秋月禮盒，內含小月餅、蛋黃酥及綠豆小月餅，組合豐富。