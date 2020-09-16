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板橋共享空間19日舉辦市集派對 支援斜槓微創業

經濟日報 / 記者仝澤蓉／台北即時報導
DOTEL SPACE是由紡織業老廠房改建成的共享辦公空間，9月19日將舉行啤酒音樂餐車市集派對，邀請30家微創業者擺攤攝位，銷售自家品牌商品。圖／DOTEL SPACE提供
DOTEL SPACE是由紡織業老廠房改建成的共享辦公空間，9月19日將舉行啤酒音樂餐車市集派對，邀請30家微創業者擺攤攝位，銷售自家品牌商品。圖／DOTEL SPACE提供

疫情時代來臨，面對國際經濟鏈的停擺，台灣經濟生態亦受到重大的影響，愈來愈多上班族開始思考「斜槓人生」的可能性，還有更多人已經開始創業之路。微創業的展開，多數以1個人或二至三人的小團隊開始，業務模式除了電商平台開店之外，「趕集」報名參與各地舉辦的市集活動亦為重要的接觸顧客、介紹品牌之業務模式。

根據DOTEL SPACE 2020年7至8月間的調查，在疫情最為嚴峻的上半年，即2020年1月至6月，於北台灣（台中、新竹、桃園、宜蘭、新北與台北市）舉辦的市集活動共約148場，其中板橋地區市集為五場，包含板橋大遠百、板橋區建案及咖啡店聯合舉辦的小型市集活動。

北台灣地區、積極參與市集的品牌創業／斜槓／手作職人，不重覆名單且已有成熟的LOGO、商品、品牌特色者，至少600家以上。其中，板橋地區位於台北市、土城、中和等製造業密集、經濟人口分布的區域中心，是適合微創業品牌、新創團隊進駐的地區。

板橋在地的DOTEL SPACE希望發揮「場地優勢」與「空間多元運用」的理念，期望串聯雙北人力、產業與訊息資源的優勢，將在9月19日，於DOTEL SPACE板橋展演大廳，舉辦「Do & Tel啤酒音樂餐車市集派對」，聚集近30個手作的微型創業者、五輛行動餐車創業者，為這群充滿夢想並努力ING的青創們，打造一個啟動微創業的舞台。

DOTEL SPACE為微創業者打造舞台，於9月19日舉辦啤酒音樂餐車市集，為消費者打造周末逛市集、喝咖啡、吃美食、聽音樂的場地，也為微創業者創造接觸消費大眾、推薦自家品牌商品與創意的舞台，消費者來到這邊，可以喝喝咖啡、逛逛市集，挑選一個美好的手作小物，感受創作者用心的製作與溫暖的分享。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

創業 咖啡 疫情

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