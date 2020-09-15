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富驛酒店與亞奎納斯酒店管理顧問簽訂買賣及加盟契約書

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北即時報導

富驛-KY （2724）今天公告，代子公司台灣富驛酒店公告與亞奎納斯酒店管理顧問有限公司簽訂買賣及加盟契約書以及租賃契約書。

富驛酒店集團在台灣投資的飯店也受到疫情衝擊，為解決困境，子公司台灣富驛酒店與亞奎納斯酒店管理顧問簽訂買賣及加盟契約書以及租賃契約書，以美金900萬元的價格出售台灣富驛酒店南京東路分公司、台南民生路分公司及高雄中華路分公司等三間酒店帳列租賃改良物等固定資產。

同時委託台灣富驛經營管理南京東路分公司、台南民生路公司及高雄中華路分公司等三間酒店；並以台灣富驛目前所承租建築空間轉租予亞奎納斯。富驛酒店集團也指出，透過簽訂買賣及加盟契約書，可充實營運資金、改善財務結構並增進經營效率。

富驛酒店租用台北華航大樓與高雄華航大樓兩地房舍，其中台北華航大樓屬設定地上權案，業主為財政部國有財產署；另高雄華航大樓土地房舍為華航自有，隨著台灣富驛積極解決受疫情影響的困境，華航租金收益將不受影響。

華航 疫情 雄中

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