南亞增資德州廠 產能躍進
南亞增資南亞塑膠德州1.6億美元，為擴建乙二醇（EG）廠加碼投入資金，新廠預計於10月底完工，年產能將達82萬噸，成為南亞在美國的第二座乙二醇廠，而且產能大幅超越第一廠逾倍，預計第4季投產。
南亞昨（15）日公告，對南亞塑膠德州公司增資1.6億美元（約新台幣47.2億元）主要是為擴建乙二醇廠，迄目前為止，投資南亞塑膠德州公司金額4.37億美元（約新台幣129億元），占總資產比率3.12%。
這次增資是為了新廠完工前進行相關準備，新廠預計10月開始投產，將成為推動南亞第4季營運成長的新動能，原來乙二醇廠的年產能僅36萬噸，新廠的年產能則達82萬噸。
據業界了解，南亞這時候選擇大動作的擴產，有助南亞在美國塑化原物料產品布局的競爭力；尤其，乙二醇跟純對苯二甲酸（PTA）可做化纖原料，考量到美中貿易戰，未來原物料市場的供需會出現新變化，所以南亞也提前布局，一口氣增加乙二醇廠產能，強化長期競爭力。
2019年全球聚酯產能仍成長5.5%，乙二醇需求量穩定成長，今年預估全球產能有4,074萬噸，需求量預估3,120萬噸，全球產能利用率76.6%。
因為乙二醇及純對苯二甲酸（PTA）為聚酯纖維的主要原料，隨著紡織、絲、布等市場季節變動，需求會影響到乙二醇的售價，預估全球今年乙二醇需求量比去年成長1.3%。
雖然短期內有點供過於求，然而，乙二醇受惠於全球聚酯纖維穩定成長，預估未來乙二醇需求每年成長約3.5%。
其中，美國德州現在乙二醇產品除60%供應美國纖維廠外，餘量供應當地客戶，長期以來獲利穩定。
全球聚酯消費每年成長約3.2%，隨著人口逐年增加，聚酯應用日趨廣泛，對於乙二醇的需求量也會增加，其中，美國市場去年及近年聚酯應用都沒有新建的產能，整體產能利用率維持在80%。
南亞目前除了參與德州OL-3及路州合資擴建案以外，進行中的投資案總金額約680億元，國內占14%，主要是高值化銅箔、聚酯膜、高階珠光紙等，國外占86%，主要是美國即將完工投產的乙二醇、大陸銅箔基板、玻纖布、印刷電路皮、鋁塑膜及丙二酚等擴建，全部完工投產後，預估一年可創造524億元產值。
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