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豐原房市發燒！智能科技宅米羅同學匯2賣破六成

經濟日報 / 記者宋健生／即時報導
米羅生活科技開發總經理林政權指出，豐原近幾年交通建設陸續到位，房市需求增溫，「米羅同學匯2」進場三個月銷售迅速突破六成，成為市場指標。記者宋健生/攝影
米羅生活科技開發總經理林政權指出，豐原近幾年交通建設陸續到位，房市需求增溫，「米羅同學匯2」進場三個月銷售迅速突破六成，成為市場指標。記者宋健生/攝影

台中豐原地區隨著交通建設陸續到位，帶動房市需求升溫，米羅生活科技開發鎖定年輕首購族群，在豐南生活圈推出「米羅同學匯2」，標榜智能科技宅，加上開價僅2字頭，進場三個多月銷售迅速突破六成，成為市場指標。

米羅生活科技開發二年前推出「米羅同學匯1」，同樣鎖定年輕首購族群，訴求精選優質學區豐田國小、豐南國中當鄰居，33戶住家當時開價每坪21.8萬至24.8萬元，一推出即迅速完銷。

這次推出的「米羅同學匯2」，訴求近豐東國中與豐原高中等明星學校，加上附近行政與金融機關林立，百貨、大賣場、連鎖餐飲業一應俱全。92戶住家，規劃28至33坪、2至4房格局，每坪開價23.8萬至26.8萬元，主力總價650萬至750萬元，依舊親民。

米羅生活科技開發總經理林政權指出，豐原近幾年交通建設陸續到位，包括中科南向三合一聯外道路，國道四號豐原潭子段啟動開發，未來串連周邊衛星城市，相當便捷。這些利多也帶動房市需求增溫，部分新案開價更是上看3字頭、直逼台中市區。

「米羅同學匯2」地理位置適中，生活機能成熟，距離署立豐原醫院僅3分鐘車程，週邊南陽公園、青山網球場及運動公園環繞，並靠近豐原高爾夫球場與大坑風景區，從銀髮、青壯到兒童，隨時享受綠意和健康簇擁的優質生活。

此案的建築規劃，包括基地道路邊線退縮8米，車道進出分流，還規劃飯店式迴轉車道設計，大幅提升社區住戶進出的安全性。

此外戶戶邊間、雙面採光、雙衛浴的高坪效規劃，衛浴全開窗，通風效果佳。大樓採田字型結構、七級抗震最安全；20公分樓地板，隔音效果佳。

至於社區公設也是應有盡有，包括接待大廳、交誼廳、閱覽室、健身房、親子遊戲區、瑜伽教室、廚藝教室、信箱區、曬被區等。

林政權說，此案還有一項特點，就是訴求「智能科技宅」，以符合年輕人的居住需求，包括配備有PM2.5防霾紗窗、智能健康管家「魔鏡」、嵌入式WiFi、四合一指紋鎖、多功能蒸烤爐、電動曬衣架、靜音杜地板等。

「米羅同學匯2」標榜智能科技宅，加上開價僅2字頭，頗受年輕首購族群青睞。記者宋健生/攝影
「米羅同學匯2」標榜智能科技宅，加上開價僅2字頭，頗受年輕首購族群青睞。記者宋健生/攝影
此案配備有智能健康管家「魔鏡」，可以連線上網滿足各項生活需求。記者宋健生/攝影
此案配備有智能健康管家「魔鏡」，可以連線上網滿足各項生活需求。記者宋健生/攝影

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