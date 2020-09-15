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北市推公辦都更2.0 地主同意都更達9成優先辦理

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
北市推公辦都更2.0，地主都更意願達9成將優先進行辦理，圖為斯文里整宅。圖／北市更新處提供
北市推公辦都更2.0，地主都更意願達9成將優先進行辦理，圖為斯文里整宅。圖／北市更新處提供

北市府自2015年起推動公辦都更已完成16件案例，為加速北市72.5萬戶30年以上住宅更新，公布「公辦都更2.0專案試辦計畫」，針對整宅、環境不佳且更新財務不佳地區優先推動，開放公劃地區內無民間建商整合地區，自行整合基地面積達2000平方公尺以上、所有權人公辦都更意願達90%優先受理。

北市更新處長陳信良指出，都更推動關鍵在於整合，而此次推動的公辦都更2.0相較之前的公辦都更1.0，最大不同在於民眾先要「自助人助」，住戶90%同意後自主申請，市府再全力協助辦理。

過去不少民眾提出，希望包含南港區磚仔窯窳陋地區、中正區水源二三期、嘉禾新村、大安區坡心市場、士林區延平北路警察宿舍東側地區、士林區捷運北環段Y24站八號機關用地等進行都更。

陳信良表示，上述地點因住戶產權問題複雜、、不易整合等因素，目前還在協調輔導當中，但水源二三期、士林區延平北路警察宿舍已進行公辦都更，士林區捷運北環段Y24站則為市府公辦都更重點區域，目前均在規畫中。

陳信良指出，公辦都更2.0專案試辦計畫推出後，已優先受理5至10件，包含公設充實型的華榮市場、延平北路警察宿舍、台電AR1北側；弱勢輔導型的蘭州斯文里整宅、南機場一二三期整宅、水源二三期整宅；經濟引導型的台大紹興南街、捷運大直北安段、捷運科技大樓瑞安段、南港轉運站東側、台北郵局、信義三興、敦南安和、忠孝懷生、松山民權東、台北車站E1E2。

更新處解釋，公辦都更2.0專案試辦計畫是針對基地面積達2000平方公尺的整宅、環境窳陋、更新推動困難或不具市場性，且未有民間建商整合的案件優先辦理。

若社區住戶90％有整合意願或同意都更就能申請，經二階段評估後，市府會依都更實施辦法同意都更中心擔任實施者進行辦理。

辦理過程確認所有住戶同意市府採公開透明權利變換方式，為了鼓勵民眾多參與公辦都更，也會積極幫住戶爭取適當容積獎勵。重建後，會依市府需求及地區發展要求住戶提供社福或公益設施，若無法捐贈者，則須提供經費給北市都更基金來替代。

公辦都更 更新 捷運

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