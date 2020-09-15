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台灣人壽高雄總圖BOT案 獲2020城市工程品質金質獎

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導
台灣人壽高雄總圖BOT案榮獲「2020城市工程品質金質獎」，為民間參與公共建設案件再添典範。台灣人壽/提供
台灣人壽高雄總圖BOT案榮獲「2020城市工程品質金質獎」，為民間參與公共建設案件再添典範。台灣人壽/提供

高雄總圖BOT案工程品質優質獲獎。中國信託金控（2891）子公司台灣人壽投資之「高雄市立圖書館總館共構會展文創會館興建營運移轉案(簡稱「高雄總圖BOT案」)」，今（15）日獲得2020年城市工程品質金質獎，為民間參與公共建設案件再添典範。

高雄總圖BOT案此次獲得2020年城市工程品質金質獎的肯定，除了建築設計極具巧思外，在施工方面採用逆打施工法並配合上下結構載重限制妥適調整工序大幅縮短工期、藉由建築資訊模型(BIM)進行土建及機電碰撞檢討提升施工效率，同時也落實三級品管制度，由施工廠商、監造單位及專案管理單位層層嚴格把關施工品質，得以獲此殊榮。

台灣人壽投資高雄總圖BOT案金額約新台幣40億元，興建地上27樓、地下六樓之文創會館，總樓地板面積約2萬6,000坪，在建築設計上極具特色，外觀為玻璃帷幕，採用門框形式結構系統，建造出猶如「凱旋門」外型及挑高10米的空中花園無柱空間。

此外，透過地下連通道及二座人行天橋與圖書總館立體連結，藉由與圖書館共構之閱讀書香氛圍，形塑出本案之藝術品味及文創場域。

在服務機能上，提供住宿、會議、餐飲、映演、購物等多元需求，預計未來將吸引大量的國內、外商務客及自由行旅客，創造可觀的商機並帶動周邊效益，成為亞洲新灣區一大亮點，與周遭重大建設案一起帶動區域繁榮發展。

高雄總圖BOT案係高雄市政府文化局於2015年1月依「促進民間參與公共建設法」之規定辦理招商公告，台灣人壽為響應政府鼓勵保險業資金投入公共建設之政策，參與競標並獲評為最優申請人，同年11月與高雄市政府文化局簽訂興建營運契約，2016年12月舉行動土典禮。

該案今(2020)年3月取得使用執照，待開發完成後可獲得長期租金收入，有助於提升台灣人壽長期穩定之收益。

BOT 台灣人壽 文創

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