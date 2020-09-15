迎接國旅盛世 雄獅添購百台歐系車隊招聘司機

國際間新冠肺炎疫情尚未緩解，邊境還未解封，國民旅遊需求大幅提升，旅遊業龍頭雄獅集團除了聚焦發展國旅，更深化國民旅遊的交通工具布局。

雄獅集團董事長王文傑表示，未來三年內需市場將大幅提升，為了佈局國民旅遊盛世，且一旦疫情過後，將迎接海外入境旅客的市場，因此，雄獅決定投資旗下自有的通運巴士公司—「雄獅通運」，目前旗下60部大巴士將持續擴充，第一階段以100部為目標，並預計增聘50名「雄好駕駛」。

雄獅集團將人才培育視為企業發展的重要基石，雄獅通運堅持四大原則：好的車隊、好的管理、好的駕駛、好的服務。王文傑表示，「雄獅通運是雄獅的移動名片。我們經營優質的通運車隊，專門服務雄獅的旅客，致力於移動過程中提供舒適、安全的體驗。」

後疫情時代來臨，雄獅旅遊轉型深耕台灣在地旅遊，擴大北、中、南三大客源地經營，並深化七大台灣目的地，而雄獅通運與雄獅旅遊密切合作，全力支持雄獅旅遊到各個目的地大力發展國內旅遊，延續雄獅集團旅遊行程的一致性服務品質。雄獅通運不只是把旅客從出發地送到目的地的功能，而是期望旅客能透過搭乘巴士，感受雄獅以消費者體驗為核心，提供高品質創新服務的品牌價值。

在旅遊業紛紛面臨困境的同時，雄獅通運持續地在穩定中發展，預計擴大招聘「雄好駕駛」，2020 年也預計引進全新 Benz、Volvo 歐系車隊,並規劃招募50位專業大、中、小巴司機，薪資4萬元起跳，最高可達7萬元以上，公司內的管理制度及服務流程完整，提供良好的車輛品質，並定期進入原廠檢驗修繕，使車子保持在最佳狀況，提供給旅客最舒適的旅程。

雄獅集團人資處總經理陳正達表示，為持續優化國人旅遊體驗,雄獅通運致力於提升台灣觀光巴士的服務品質，同時也期許自己建立市場標準，司機的招募過程中堅守嚴格篩選、謹慎管理、專業訓練等原則，做到最好。「雄好駕駛」將傳遞品牌精神與價值，保持服務熱忱，有良好的態度。服務期間，不菸不酒遵守標準流程，提供乘客安全安心的旅程，讓旅客能夠「坐到最好」，擁有放鬆紓壓的移動時間。