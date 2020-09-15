雄獅徵駕駛 起薪4萬至7萬元以上

雄獅搶攻國旅市場商機，徵駕駛第一階段50名，薪資4萬起到7萬以上，車輛預計由60輛增到100輛。

雄獅今（15）日表示，國際間新冠肺炎疫情尚未緩解，各國邊境未解封，國民旅遊需求大幅提升，旅遊業龍頭雄獅集團除了聚焦發展國旅，更深化國民旅遊的交通工具布局。

雄獅集團董事長王文傑表示，未來三年內需市場將大幅提升，為了布局國民旅遊盛世，且一旦疫情過後，將迎接海外入境旅客的市場，因此雄獅決定投資旗下自有的通運巴士公司—「雄獅通運」，目前雄獅通運旗下有60部大巴士，將持續擴充觀光巴士，第一階段以100部為目標，並預計增聘50名「雄好駕駛」。

王文傑表示，「雄獅通運是雄獅的移動名片。我們經營優質的通運車隊，專門服務雄獅的旅客，致力於移動過程中提供舒適、安全的體驗。」。後疫情時代來臨，雄獅旅遊轉型深耕台灣在地旅遊，擴大北、中、南三大客源地經營，並深化七大台灣目的地，而雄獅通運與雄獅旅遊密切合作，全力支持雄獅旅遊到各個目的地大力發展國內旅遊，延續雄獅集團旅遊行程的一致性服務品質。