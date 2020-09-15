拚國旅！雄獅擴充至100部大巴 招募50名駕駛薪資70K

雄獅（2731）集團董事長王文傑表示，未來3年內需市場將大幅提升，為了布局國旅盛世，且看好疫情過後的海外入境旅客市場，決定投資旗下自有的通運巴士公司 「雄獅通運」。目前雄獅通運旗下有60部大巴士， 將持續擴充觀光巴士第一階段以100 部為目標，並預計增聘50名「 雄好駕駛 」，薪資最高可達7萬元。

王文傑表示，雄獅通運是雄獅的移動名片，經營優質的通運車隊專門服務雄獅的旅客，以在移動過程中提供舒適、安全的體驗。隨著後疫情時代來臨，雄獅旅遊轉型深耕台灣在地旅遊，擴大北、中、南3大客源地營，並深化七大台灣目的地 ，而雄獅通運與雄獅旅遊密切合作，全力支持雄獅旅遊到各個目的地大力發展國內旅遊。

雄獅通運不只是把旅客從出發地送到目的地的功能 ，而是期望旅客能透過搭乘巴士，感受雄獅以消費者體驗為核心， 提供高品質創新服務的品牌價值。

雄獅通運也預計擴大招聘 「 雄好駕駛」，2020年預計引進全新Benz 、 Volvo歐系車隊，並規劃招募50 位專業大、中、小巴司機，薪資4萬元起跳，最高可達7萬元以上。公司內的管理制度及服務流程 完整，提供良好的車輛品質並定期進入原廠檢驗修繕，使車子保持在最佳狀況，提供給旅客最舒適的旅程 。