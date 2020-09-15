雄獅衝國旅 增聘50名「雄好駕駛」薪資4萬起跳

國民旅遊需求大幅提升，旅遊業龍頭雄獅集團除了聚焦發展國旅，深化國民旅遊的交通工具布局，雄獅集團董事長王文傑表示，將目前雄獅通運旗下有60部大巴士，將持續擴充觀光巴士，第一階段以100部為目標，並預計增聘50名「雄好駕駛」，薪資4萬起跳。

王文傑表示，國際新冠肺炎疫情尚未緩解，邊境還未解封，未來3年內需市場將大幅提升，因此此次投資旗下自有的通運巴士公司—「雄獅通運」，「雄獅通運是雄獅的移動名片，我們經營優質的通運車隊，專門服務雄獅的旅客，致力於移動過程中提供舒適、安全的體驗。」

王文傑表示，後疫情時代來臨，雄獅旅遊轉型深耕台灣在地旅遊，擴大北、中、南3大客源地經營，並深化7大台灣目的地，而雄獅通運與雄獅旅遊密切合作，全力支持雄獅旅遊到各個目的地大力發展國內旅遊，延續雄獅集團旅遊行程的一致性服務品質。

王文傑指出，在旅遊業紛紛面臨困境的同時，雄獅通運持續地在穩定中發展，預計擴大招聘「雄好駕駛」，2020年也預計引進全新Benz、Volvo歐系車隊，並規劃招募50位專業大、中、小巴司機，薪資4萬元起跳，最高可達7萬元以上，公司內的管理制度及服務流程完整，提供良好的車輛品質，並定期進入原廠檢驗修繕，使車子保持在最佳狀況，提供給旅客最舒適的旅程。