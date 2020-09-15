老闆看過來！上班族最期待的中秋節禮品 「百貨、超商禮券」第一名

根據yes123今（15）日公布的「企業秋節禮金與勞工慶祝計畫調查」結果顯示， 對於收到的禮品，上班族心中也有自己「期待」與「不期待」的名單。其中，今年最希望收到的中秋禮品是「百貨、超商禮券」，最不希望收到的則是「公司自家產品或服務」。

在可複選狀況下，調查今年「最希望」收到的中秋禮品，前五名分別為：「百貨、超商禮券」（50.3%）、「冰淇淋月餅」（35.6%）、「養生保健食品禮盒」（31.1%），以及「咖啡禮盒」（27.9%）、「鳳梨酥或蛋黃酥」（26.8%）。

而「最不希望」收到的中秋禮品，前五名則是：「公司自家產品或服務」（30.1%）、「鮑魚或魚翅禮盒」（29.2%）、「文旦（柚子）」（21.9%），以及「傳統月餅禮盒」（21.1%）、「包裝米禮盒」（20.3%）。

此外，每逢中秋節期間上班族會品嚐幾個月餅呢？調查發現，平均吃3.1個月餅過節，但其中仍有12.8%的人透露，是「幾乎不吃」月餅的。

假如會應景吃餅過節，心中「最喜歡」哪種口味的月餅呢？在可複選狀況下，排行榜前五名依序為：「蛋黃酥」（40.3%）、「綠豆椪」（39.1%）、「冰淇淋」（36.7%），以及「鳳梨酥」（34.9%）、「豆沙」（27.1%）。

而在第六到第十名部分，又分別是：「棗泥」（23.1%）、「台灣茶葉」（20.8%）、「巧克力」（18.1%），以及「日式抹茶」（16.1%）、「蓮蓉」（15%）。

「企業秋節禮金與勞工慶祝計畫調查」，是由yes123求職網於2020年8月26日到9月8日，以網路問卷進行抽樣調查，調查20歲（含）以上，且目前有工作的會員，有效問卷共1,313份，信心水準為95%，誤差值為正負2.7%。至於企業有效問卷共933份，信心水準為95%，誤差值為正負3.21%。