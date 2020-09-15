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宏泰人壽志工團守護海洋 清除海廢178.7公斤

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導
「宏泰i公益」志工團總計出動82位志工進行淨灘，共計清出178.7公斤海廢。圖／宏泰人壽提供
「宏泰i公益」志工團總計出動82位志工進行淨灘，共計清出178.7公斤海廢。圖／宏泰人壽提供

根據海洋委員會海洋保育署海洋保育網臨海縣市海洋廢棄物清除資訊統計，從2017年01月01日至2020年09月07日，全國海洋廢棄物清除量共計2,254,306.521公斤，海洋廢棄物共計838,661.4個。

宏泰人壽「宏泰i公益」志工團為親力親為做環保，召集82名志工於9月12日前往新北市萬里區頂寮沙灘海岸淨灘，一起動手把海廢撿起來。活動當日宏泰i公益志工團總計清理出178.7公斤的海洋廢棄物。

在正式開始淨灘工作之前，宏泰i公益志工團特別邀請到荒野保護協會向參加淨灘的志工們說明淨灘的意義，協助志工們建立完整的環保觀念、從源頭做垃圾減量，杜絕環保後患。接著開始分組淨灘，共分為七組，每組11~13人。每個小組會有一位荒野保護協會的保育志工帶領小組成員做宣導教育，教導大家如何分類海洋廢棄物後就開始撿拾海廢並分類回收。

在淨灘過程中見識到各式各樣的海廢，除了碎玻璃、燈泡、不明塑料，還有飄流木、捕魚工具、被丟棄的垃圾袋、飲料罐、保麗龍碗盤、免洗筷。根據2019年ICC淨灘數據，發現近七成的海洋廢棄物跟飲食有關，無法自然分解的塑膠類總計占比91.6%，其中塑膠袋更是海洋生物的大敵，魚類誤食塑膠袋會導致死亡，而人類很可能會吃到這些魚類，牠們腹中誤吞的塑膠袋也可能被人類誤食。

「宏泰i公益」志工們表示，很高興這次能有機會親身參與這個有意義的活動。未來若有機會，將會再次參與淨灘活動，為愛地球、愛護台灣海洋多盡一份力，讓四面環海的美麗台灣不再被海洋廢棄物圍繞。在今天回去之後也會從生活中開始做垃圾減量，盡量重複使用塑膠袋、寶特瓶等塑膠製品，避免產生一次性垃圾危害海洋和地球。

志工 廢棄物 宏泰人壽

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