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調查：今年僅55%企業發放中秋節獎金 創7年新低

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導
根據yes123今日公布的「企業秋節禮金與勞工慶祝計畫調查」結果顯示，55.5%企業透露，今年「會發放」中秋獎金，創下7年以來新低。圖為示意圖。記者葉信菉攝影／報系資料照
根據yes123今日公布的「企業秋節禮金與勞工慶祝計畫調查」結果顯示，55.5%企業透露，今年「會發放」中秋獎金，創下7年以來新低。圖為示意圖。記者葉信菉攝影／報系資料照

疫情影響，根據yes123今（15）日公布的「企業秋節禮金與勞工慶祝計畫調查」結果顯示，55.5%企業透露，今年「會發放」中秋獎金，低於去年的60.2%，與前年的63.8%，並創下7年以來新低。這五成企業中，36.2%是「會發放中秋獎金，但不會發放中秋禮品」，19.3%則是「會發放中秋獎金，也會發放中秋禮品」。

在44.5%「不會發放」中秋獎金的企業中，則分成了二類，有30.2%是「不會發放中秋獎金，但會發放中秋禮品」；剩下的14.3%，屬於「不會發放中秋獎金，也不會發放中秋禮品」的情況。

換算下來，等於有近半數（49.5%）的企業表示，今年「會發放」中秋禮品給員工，但若以企業「發禮品」的比例來看，也是低於去年的53%。

假如公司將發放中秋節獎金，每位員工又能夠拿到多少錢呢？此次調查結果發現，有35.9%的企業預估，會發800元至1,200元不到；同時也有22.4%的企業透露，今年的獎金將超過500元至800元不到；另外，發1,500元以上至2,000元不到的，也佔了10%；平均發放獎金，則落在1,460元，比起去年的1,543元，等於少了83元，減幅為5.4%。

整體而言，對於今年的三節獎金（春節、端午、秋節），有65.3%的企業表示，總金額算「持平」；僅9.4%表示是「增加」的；但也有25.3%透露，比起去年其實是「減少」的。

此外，值得關注的是，此次調查也發現，今年「會對外致贈」中秋節禮品的企業也變少，約58.8%，比例低於去年的66.6%。至於預算部份，平均每份禮物單價為1,079元，也低於去年的1,138元，等於少了59元，減幅為5.2%。

綜觀前述調查數據，yes123求職網發言人楊宗斌解讀，時序接近第四季，「中秋獎金」被視為「年終獎金」的「先行指標」之一：如果中秋節發放的獎金增加了，意謂著年終獎金也有機會跟著增加，反之若減少，可能象徵資方保守看待營運，甚至衝擊年終數字。因此推估疫情年對「員工獎金」的負面效應，恐怕從中秋延續到明年農曆年前。

「企業秋節禮金與勞工慶祝計畫調查」，是由yes123求職網於2020年8月26日到9月8日，以網路問卷進行抽樣調查，調查20歲(含)以上，且目前有工作的會員，有效問卷共1,313份，信心水準為95%，誤差值為正負2.7%。至於企業有效問卷共933份，信心水準為95%，誤差值為正負3.21%。

中秋節 疫情

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