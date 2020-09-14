友嘉集團加碼投資台灣 擬2024年掛牌上市

友嘉集團總裁朱志洋今(14)日接任台灣上市櫃公司協會理事長後表示，集團將持續擴大在台灣的投資，包括在中科園區的擴建廠，以及引進歐洲子公司的技術等，並規劃2024年在台掛牌上市。

朱志洋強調，美中貿易摩擦與新冠疫情的衝擊，不只加速台商資金回流，外資也增加在台灣的投資，面對供應鏈的重組，台灣應該要抓住發展的契機，他也預期，台灣與外資的投資規模還會持續成長。

對於台灣工具機產業的展望，朱志洋不諱言，疫情尚未和緩，美中貿易和科技的摩擦未解，對全球經濟並未有成長的機會，工具機產業明年要有顯著成長的機會也不大。

不過，台灣工具機產業韌性強，底子夠厚，儘管工具機產業從去年初開始景氣趨緩，期間大家雖然辛苦，但都挺過去了，目前並沒有聽到工具機廠商倒閉或財務困難的問題，整體產業界持續轉型，台灣工具機表現並不差，預期明年也會比今年好。

對於友嘉集團的佈局，朱志洋說，集團會延續全球佈局，利用機會強化體質，把歐洲關鍵零配件或技術引進台灣生產，也會持續擴大在台投資，包括在中科園區設立新廠，未來海外也計畫在越南和土耳其設廠。

朱志洋透露，集團正積極將旗下在台灣的子公司整合起來，預計在2024年回台掛牌上市，海外子公司規劃在海外上市。

友嘉近幾年推動全球化佈局，陸續併購義大利JOBS、德國MAG、瑞士PFIFFNER、日本SNK、南韓DSK等廠，目前工具機事業群累計37個品牌、52座生產基地，躋身全球前三大。