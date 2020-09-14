商場首見！比漾廣場10/5一樓將設預售屋接待中心

東家集團投資的永和比漾廣場9月起陸續有11大新櫃進駐，15日高單價美式休閒「Tommy Hilfiger」將正式開幕之外，10月5日將於商場一樓，正式設立東家集團的預售屋接待中心「見築家」，將是商場首創。

比漾廣場今年9月陸續有新櫃開，包括1F的英國皇家認證品牌「克蘭詩」及美式潮流品牌「JEEP」，2F有女裝「AZUR」、「gd shop」，B1有原創設計手機殼品牌「拓伊生活TOYSELECT」，以及3F兒童雜貨品牌「pink and blue」等；15日「Tommy Hilfiger」也將正式開幕；美食街方面，台灣經典道地美食「黑面蔡X滷春秋」於B2秀朗市場盛大開幕。

除新櫃進駐外，比漾廣場也針對各樓層空間改裝，童裝品牌PIPPY將於9月改裝新登場，改裝後除豐富童裝外，也將不時提供親子課程讓顧客參與；5樓Beyond Home也針對寢具區進行微幅改裝，呈現嶄新且更舒適的Beyond Home。