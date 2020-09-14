中石化為CPL找出海口 斥資13.8億元買展頌聚合廠

中石化（1314）朝向下游整合，為了替主力產品CPL（己內醯胺）找出海口，今（14）日宣布斥資13.8億元，向目前公開發行的聚合廠展頌，買下位在雲林斗六的聚合廠土地、廠房及設備。

另外中石化也決定增資展頌3億元，成為展頌的股東，深化雙方合作。中石化將持股展頌約13.4%，成為重要股東，但對公司沒有控制力。

中石化財務部副總暨發言人陳穎俊今天表示，展頌主要生產尼龍粒，並往下做到尼龍絲，其上游重要原料就是中石化的主力產品CPL，展頌原本就是中石化的客戶。

中石化此次買下展頌位在斗六的聚合廠廠房及附屬設施事宜，主要是做尼龍粒的部分，公司考量希望朝向CPL的下游整合，以更了解下游市場的操作。

CPL是中石化最重要的主力產品之一，不過這兩年大陸石化新增產能大量開出，光是去年和今年，大陸新加入的CPL產能就高達450萬噸，偏偏又碰上美中貿易戰和新冠疫情，造成需求減少，造成市場供給過剩的情況嚴重。

而CPL下游主要應用在尼龍粒的生產，國內比較大的尼龍廠商包括集盛、力鵬和展頌等，為中石化的主要客戶，此次中石化決定透過買廠與參加現增的方式，加強與展頌的合作，一方面也是為中石化生產的CPL找出海口。