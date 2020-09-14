WeMo Scooter推來威的活動 智慧出行結合在地美食

智慧共享機車 WeMo Scooter打造多元生活體驗，鎖定「好食」深耕，以共享「行」媒介切入，特別推出「來威的」美食企劃活動，聯手大台北地區20家人氣巷弄美食，只要消費就送免費騎乘金，讓美食與交通連結，成為 WeMo Scooter 加值服務。

WeMo Scooter 執行長吳昕霈表示，台灣美食盛行，有些在地的特色小吃、熱門餐廳隱藏在巷弄之中， 希望透過共享機車的便利性，讓消費者可以輕鬆走遍不同地區大街小巷，探索巷弄美食，讓 ＷeMo Scooter 成為品嚐美食最佳利器。WeMo Scooter 「2020消費者騎乘Ｘ消費商圈」調查也顯示，會員消費模式以吃美食居冠，有高達9成3的消費者，騎 WeMo Scooter 享受美食。

WeMo Scooter 推動「移動+新價值觸角再延伸」概念，即日起到10月25日 聯手20間美食餐廳，包含異國料理、冠軍比薩、藍帶甜點、老宅酒吧、特色咖啡廳等，甚至有隱藏版巷弄龍蝦麵，讓消費者吃遍大街小巷。 WeMo Scooter 會員前往餐聽消費，掃描QR Code並上傳發票，可獲得免費騎乘金，還有 LINE POINTS ，鼓勵會員騎乘 WeMo Scooter 穿梭巷弄享美食，活絡在地生活圈。WeMo Scooter 也在App打造智慧推薦美食機制，依照合適用餐時間，智慧推薦商家給會員，用智慧出行當作美食嚮導媒介。