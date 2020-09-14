網家推新品牌PChomeX 家好選物 打造職人美食

電商將網購「升級」品味生活，網路家庭（8044）的PChome 24h購物推出新的選品品牌「PChomeX 家好選物」透過不同職人合作，傳遞品味質感的新生活理念。8月底推出米其林等級美食的baan泰式雪糕與拌麵系列，9月則看好韓劇的熱潮，嚴選韓國農協HANARO流通的HANARO OKCOOK即食料理。

網路家庭指出，疫情影響出國計劃，為了讓哈韓族解饞，獨家開賣韓國農協HANARO流通的HANARO OKCOOK即食料理，將韓式正宗家常料理搬上國人餐桌，不必飛到韓國、不需預訂韓式餐館，在家就能化身韓劇裡男女主角，品嚐韓式質感美食。

網家指出，根據調查發現，韓劇在台灣超熱門，占網路、電視播放TOP20熱門影劇一半比率 ，從《梨泰院Class》、《一起吃飯吧》到收視率頻創新高的韓國料理綜藝節目《一日三餐》，美食都是韓國影視中不可或缺的重要元素，看好台灣人瘋韓食風潮，推出韓國知名品牌HANARO OKCOOK即食料理，只需要簡單加熱或是加入更多配料，就可以「還原」韓劇美食。