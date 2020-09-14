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北高雄首處社會住宅落腳岡山 700戶緊鄰捷運站

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄岡山87期重劃區空拍圖，其中1.3公頃土地會用來興建700戶社會住宅，未來只租不賣。圖／市府都發局提供
高雄岡山87期重劃區空拍圖，其中1.3公頃土地會用來興建700戶社會住宅，未來只租不賣。圖／市府都發局提供

配合高雄橋頭科學園區未來發展需求，高市府都發局運用第87期重劃區釋出的住宅用地，預計在岡山區推出700戶社會住宅，今年10月起展開設計規畫。市府都發局指出，預定地前身是眷村大鵬九村，目前全市已有七處社會住宅，朝4年內完成6000戶目標邁進。

岡山有多處眷村，省道台1線附近的大鵬九村原本是國防部空軍眷村，眷戶遷移後土地閒置，市府地政局辦理「高雄市第87期市地重劃工程」。地政局指出，重劃地鄰近捷運南岡山站，擁有完善的道路系統、公園綠地，毗鄰醒村懷舊文化景觀建築群。

土地重劃後釋出住宅用地，考量未來橋頭科學園區需求，市府都發局爭取利用1.3公頃用地興建社會住宅，已獲得營建署補助150萬元先期規畫費，今年10月進行規畫發包作業。

都發局住宅發展處指出，目前全高市有七處社會住宅，多數是國宅傳社宅，其中「苓雅區凱旋青樹」與「三民區新都段」施工與發包中，全數完成後有722戶；岡山有國防部土地釋出與橋科考量，700戶社宅興建案獲得營建署支持，可能會朝分期興建方向進行，期程與細節仍需進一步規畫，若完成會是北高雄第一處社會住宅。

立委邱志偉表示，捷運紅線往北延伸至湖內，且有北高雄產業園區、橋頭科學園區，以及漢翔公司的「航空發動機產業園區」等案規畫中，勢必要做好住宅需求的準備，讓未來北高雄年輕人無後顧之憂。

社會住宅 岡山 眷村

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