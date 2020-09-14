人氣夯！滴妹飲料店傳開分店 薪水曝光網驚：屌打不少上班族

知名Youtuber滴妹創立手搖飲料店「再睡五分鐘」，於今年5月在台北車站商圈盛大開幕，吸引不少粉絲朝聖購買，然而當時有不少人看衰滴妹的店撐不了多久。不過，日前有眼尖網友發現「再睡五分鐘」準備開第二間分店，而且正職薪水比不少上班族的底薪高。

一名網友在PTT發文表示，「滴妹的飲料店準備在在台中開分店，過了好幾個月，本店人潮依然絡繹不絕，台北南陽街插旗多家飲料店，滴妹的店在這麼競爭的情況下，店門口還是有人天天排隊，當初說撐不過一個月的人，現在應該都很傻眼吧！」

此外，原PO也貼出104人力網站的徵才訊息，只見「再睡五分鐘」的正職月薪是32K~34K，工作內容為製作飲料、結帳收銀、盤點食材、整理店面，與一般飲料店的作業相同。

貼文一出，網友留言回應，「3萬2，屌打一堆上班族」、「32-34k 在台中算不錯了」、「飲料店能開這薪水，表示收入真的很好」、「飲料店員3萬2很高耶」、「薪水好高，傳產累整天加班才快3萬」、「東西好喝自然做的起來，不過薪水真的高」。