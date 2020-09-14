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台靠國旅支撐住房 商仲：亞太區飯店復甦要恐到2023年

經濟日報 / 記者黃阡阡／即時報導

疫情衝擊全球觀光業，高力國際調查，上半年亞太區旅館營運狀況，整體住房率跌到33.9%，平均房價僅剩約新台幣1800元，而旅館平均每房收入與去年同期相比跌掉近7成，而台灣雖然疫情穩定，但整體營運仍靠國旅的戶外觀光潮支撐住房，高力預期，未來亞太旅館復甦將呈U型趨勢，長期來看跨國旅遊恐到2023年才有機會完全復甦。

根據高力國際最新發布的第3季旅館前景報告指出，過去幾個月，全球陸續有國家放寬旅遊禁令，甚至重新開放邊境，讓觀光旅館業不至於再壞下去。不過，高力國際董事總經理劉學龍指出，即便全球國境逐步解封，在疫情復發的擔憂下，跨境仍以必要的商務為主，台灣目前因國旅復甦帶動郊區觀光，各國觀光旅遊業將由國旅在帶動。

以台灣為例，上半年來台旅客僅約126.2萬人次，較去年同期大幅下滑78.9%；台北市觀光旅館住房率更從今年1月的62%，一路下滑至6月的20%，旅館平均每房收入由2,815元跌至574元。反觀花蓮等風景區，在疫情趨緩及消費振興方案帶動下，住房率已回溫至70%，旅館平均每房收入可達3,343元。

高力國際研究部董事梁儀盈則補充，為因應後疫情時代民眾生活習慣的改變，旅館營運商除了客層應分散多元，經營方式上善用台灣優美的山景及海景，融入自然及健康的元素，例如戶外露營區、露營車或帳棚式旅館等，重視戶外設施。

除了順應國旅的趨勢，這波疫情下仍有許多商務型飯店處於逆境，因此商仲業者指出，在經營策略上，要考量到提升AI人工智慧的服務，配置無人化及自動化裝置，高標準的衛生清潔設備等，透過智能硬體設施來跟旅客互動。

高力國際指出，未來亞太旅館復甦將呈U型趨勢，長期來看跨國旅遊恐到2023年才有機會完全復甦，而這波國旅的熱度大增，主要是台灣以往每年有上千萬的出國人次，但如今這些旅遊及消費動能都只能在國內，惟旅館業考量提升經營的精緻化，在全球旅遊開放的那天，除了保有現在的市場熱度外，才能更有實力迎接國際觀光客的到來。

觀光 疫情 住房率

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