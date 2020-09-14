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疫情影響 阿聯酋航空自3月起已處理14億美元機票退款

經濟日報 / 記者楊文琪／即時報導
阿聯酋航空自3月起已處理14億美元新冠肺炎機票退款。　圖／阿聯酋航空提供
阿聯酋航空自3月起已處理14億美元新冠肺炎機票退款。　圖／阿聯酋航空提供

受疫情影響，許多旅客不得不改變其原訂的飛行計畫，至9月初，阿聯酋航空已處理14億美元（約新台幣420億元）機票退款，逐步實踐退還旅客款項的承諾，保障所有旅客權益。

截至6月底，阿聯酋航空已處理來自全球超過140萬件退款申請，約占退款累積的九成，僅有少部分退款申請需人工審核。而自新冠肺炎疫情爆發以來，阿聯酋航空亦挹注更多資源以加速退款流程，包括與旅行社夥伴合作，讓透過旅行社購買機票的旅客也可透用全球訂位系統（GDS）申請退款。

阿聯酋航空總裁提姆．克拉克表示：「我們理解對所有乘客而言，處理退款的速度永遠不嫌快，阿聯酋航空已盡最大努力消化所有累積的退款申請。大多數的申請都相對單純、我們也能較迅速的處理；但有些申請需要較長時間的人工審核，我們非常感謝所有旅客對阿聯酋航空的理解與耐心。」

隨著全球旅遊市場逐漸復甦，阿聯酋航空亦逐步恢復全球多個航點的飛行服務，並透過設置全面的安全防護措施、免費的全球COVID-19給付及彈性多元改票政策，以確保所有旅客都能享有舒適及安全的旅程。

阿聯酋航空目前提供台灣旅客每周四班（三、四、五、六）往返杜拜的航班服務，至9月中，阿聯酋航空全球將復飛85個航點，有需要的旅客除了可入境杜拜進行商務拜訪與個人旅遊外，也可經便利且安全的杜拜樞紐轉機至阿聯酋航空在美洲、歐洲、非洲、中東和亞太地區等航點。因應杜拜政府頒布最新入境檢疫規定，所有擬於杜拜入境或轉機的阿拉伯聯合大公國公民、住民以及一般旅客皆需檢附COVID-19核酸檢驗陰性報告。

阿聯酋航空 杜拜

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