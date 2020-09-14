新竹SOGO盛大開幕 斥資3,000萬打造女神秘境

新竹SOGO開業近9年，為提供更舒適的購物環境，今年8月底開始在3樓進行大規模的改裝，翻新商場將百貨公司一舉變身成為網美打卡景點，打造為女性顧客專屬的女神秘境，今（14）日盛大開幕，並祭出多項折扣優惠活動。

新竹SOGO百貨表示，這次改裝以「繆思女神秘境」和「輕世代市集」兩大主題做為發想，「繆思女神秘境」規劃為內睡衣區，全區使用優雅的純白，再搭上柔美的粉紅色，上空圈狀設計重新演繹神殿弧形浮雕，柔美別緻卻飽含力量的空間設計，激發現代女性追求知性與優雅的動力。

順應現今趨勢，年輕世代的消費越趨個性，新竹SOGO在此次的改裝計劃中特別設計了「輕世代市集」，此區以時下最夯的文創市集出發，採用木造市集的設計理念，清新美學再搭上個性化的陳列，販售的商品以雜貨配件為主，推翻大眾對百貨公司的既有印象，開啟一股新潮流。

改裝除了升級購物環境，更引進9家全新櫃位。「繆思女神秘境」在加入兩家內衣品牌－Sloggi、Lofan後，全區內衣品牌數多達19家，是全台擁有最齊全的內衣品牌的百貨公司之一，性感、典雅、運動、簡約等各種風格的內衣應有盡有，讓女性朋友寵愛自己從內在美開始！美國家喻戶曉的休閒鞋Keds和大受女性消費者喜愛的胡椒包-PEPPER’S在此次一起進駐新竹SOGO，此外還有MODA Luxury、冉冉、Sayu和Face四家各具風格的飾品品牌；打造完美女神，不能缺少一瓶襯托女人性感的香水，在輕世代市集的全新香水專櫃－FLELIS集合世界知名設計師的理念，將設計延伸至香水呈現給現代都會男女。

歡慶改裝開幕，將於9月19日（六）舉辦「WHO’S YOUR MUSE內衣秀」，這將是新竹SOGO在店內舉行過最大規模的內衣秀展演，特別邀請伊林模特兒至現場展現內在美的時尚，內衣秀將分成兩場，第一場從14:00開始，第二場從15:30開始，此次預計展出華歌爾、曼黛瑪璉、黛安芬等多家品牌秋冬最新款式內衣。