易飛網逆勢加開「複合型態實體門市」 創業界首例

受惠國旅市場噴發及企業整體策略布局，旅遊電商易飛網今（14）日宣布，今年底前將於桃園市、臺東縣及澎湖縣等三縣市逆勢加開「複合型態實體門市」，導入伴手禮銷售服務，深化國旅布局，成為今年第一家宣布加開實體門市之上市櫃旅行社，創下業界首例。

易飛網董事長周昀生表示，未來全台門市將竄升至7間，並成為國內首家於三大離島均設有門市之旅行社，展現易飛網紮根的企圖心。

受新冠肺炎疫情衝擊，旅遊業吹起實體門市瘦身潮，但易飛網逆勢而行，除原台北市、台中市、金門縣及連江縣（馬祖）等地4門市營運表現亮眼外，今再宣布加碼開設3家「複合型態實體門市」。

易飛網董事長周昀生指出，新加開的門市將導入複合式經營策略，除串連縣市政府與地方同業資源外，也將融入國旅商品新元素，以即時掌握旅人需求，同時延伸易飛網商品觸角，透過身為OTA的銷售效率，為易飛網的國旅佈局持續注入新動能，未來旅客除可至門市訂購旅遊相關行程或週邊元件外，更能將及伴手禮帶回家。另外，易飛網同時為台虎假期銷售總代理，現已完成部署海外自由行商品，俟疫情過後，可在7個門市服務各地民眾。

在旅遊產業受疫情影響拉警報的大環境下，易飛網一再繳出漂亮的營收成績單，9月10日公告八月合併營收約5.06億元，創下近五個月以來的新高，更較去年同期僅下滑25.84%，為6家上市櫃旅行社中減幅最低。

易飛網表示，「雙軸線策略」是易飛網得以將危機扭轉為轉機的關鍵，第一軸線是於今年初投入資源拓展與地方縣市政府合作之版圖，並挹注行銷資源發展桃園市、台東縣與澎湖縣之城市觀光，使易飛網得以在國旅市場中，推出具市場獨特性且能滿足民眾需求的亮眼商品；第二軸線則是受益於身為立榮假期總代理的優勢，得以成功迎接國人報復性「偽出國」商機。有鑑於雙軸線策略奏效，易飛網寫下的漂亮成績，堪稱旅遊業中「奇蹟」，優異表現外界有目共睹。